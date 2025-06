Cardi B schockt mit hohen Kosten für ihre Kids

Hinzu kommt, dass ihr „von mir bezahltes Familienheim“ von einem Security-Service Tag und Nacht bewacht werden muss – „weil wir in der Vergangenheit Drohungen erhalten haben“. Auch das kommt direkt aus der Tasche der „I Like It“-Sängerin. Diese ist vollkommen verbittert über ihren Ex: „Ich habe all den Shit mit meinem Schweiß und meinen Tränen bezahlt. Und du hast mich mit der Rechnung für unsere Kids einfach im Stich gelassen.“