„Gehörten nie zu mir“

Alyssa Milano lässt sich Brustimplantate entfernen

Society International
25.09.2025 15:07
Alyssa Milano wandte sich mit einer wichtigen Botschaft an ihre Fans.
Alyssa Milano wandte sich mit einer wichtigen Botschaft an ihre Fans.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Emma McIntyre)

Alyssa Milano feiert die Entfernung ihrer Brustimplantate. Die ehemalige „Charmed“-Hexe, die sich schon lange für die #MeToo-Bewegung einsetzt, teilte jetzt ein Foto von sich im Krankenhaushemd und erklärte, dass sie ihre Brustvergrößerung ursprünglich als „notwendig ansah, um attraktiv zu sein“.

Auf Instagram machte Milano den Eingriff öffentlich und sprach offen über die Hintergründe, die zu dieser Entscheidung geführt haben. „Heute lasse ich diese falschen Narrative los – die Teile von mir, die niemals wirklich zu mir gehörten“, schrieb sie in ihrer langen Botschaft.

„Lasse den Körper los, der sexualisiert wurde“
Und weiter: „Ich lasse den Körper los, der sexualisiert wurde, der missbraucht wurde, von dem ich glaubte, dass er notwendig sei, damit ich attraktiv bin; damit ich geliebt werde; damit ich erfolgreich bin; damit ich glücklich bin.“

Alyssa Milano teilte vor der OP auf Instagram eine wichtige Botschaft mit ihren Fans:

Die 52-Jährige fügte hinzu, dass sie sich zu diesem Schritt auch wegen ihrer Tochter entschieden habe: „Und indem ich das tue, hoffe ich, dass ich meine Tochter Bella davon befreie, jemals dieselben ungesunden Anforderungen zu spüren.“

Milano hat mit ihrem Ehemann, dem Agenten David Bugliari, Tochter Elizabella (11) und Sohn Milo (14).

Musste erst „meinen eigenen Weg finden“
Die ehemalige „Charmed“-Darstellerin betonte, dass manche Menschen in Brustimplantaten „Freiheit und Schönheit“ finden – für sie persönlich sei das aber nicht so. „Was für mich ein falsches Narrativ ist, kann für sie genau das Richtige sein – und ich freue mich sehr, dass wir alle unsere Weiblichkeit und unseren Frieden zu unseren eigenen Bedingungen finden können“, fuhr die Schauspielerin fort.

Sie sei außerdem „zutiefst inspiriert“ von Frauen wie der US-Moderatorin Michelle Visage, die öffentlich über ihre Erfahrungen mit Brustimplantaten gesprochen haben und „es mir wie unzähligen anderen erleichtert haben, meinen eigenen Weg zu finden“.

Attraktiv und erfolgreich – auch ohne Implantate!
Vor der Operation zeigte sich die zweifache Mutter voller Vorfreude darauf, wieder zu ihrem „authentischen Selbst“ zu werden. „Heute bin ich geliebt, ich bin weiblich, ich bin attraktiv und ich bin erfolgreich. Nichts davon verdanke ich meinen Implantaten. Ich werde all das immer noch sein, wenn ich aufwache und sie weg sind. Dieses Wissen bringt so viel Freude – und Freiheit darin, das loszulassen, was nie wirklich ich war.“

