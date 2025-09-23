Kim Kardashian verrät Geheimnis ihrer sexy Kurven

Kim Kardashian ist nicht nur fit, sondern ab sofort auch richtig fesch beim Training. Die Skims-Gründerin hat nämlich gemeinsam mit Nike eine Sportkollektion auf den Markt gebracht. Und verriet zum Launch auch gleich, wie sie ihre Hammerkurven in Form hält.
Im Werbeclip für die neuen Fitness-Klamotten von SkimsNike zeigt sich Kardashian unter anderem neben Serena Williams beim Training. Der „Vogue“ verriet die findige Geschäftsfrau allerdings, dass sie sich nicht nur mit Seilspringen fit hält.
So oft trainiert sie
„Ich bin eine begeisterte Gewichtheberin, also trainiere ich viel mit Gewichten“, schilderte sie. Und erklärte weiter: „Ich hatte Rückenprobleme, deshalb musste ich einige meiner Trainingseinheiten anpassen, aber ich muss den Unterkörper trainieren, um in Form zu bleiben. An einigen Tagen trainiere ich den Oberkörper.“
Die 44-Jährige, die sich auch auf Instagram schon das eine oder andere Mal beim Trainieren gezeigt hatte, plauderte zudem aus, dass sie sich meistens auf einen Körperteil pro Tag konzentriere. „Ich trainiere anderthalb Stunden am Tag mit Gewichten, Stretching und ein bisschen Cardio“, erzählte sie.
Außerdem liebe sie Pilates, fuhr die Reality-TV-Darstellerin fort. „Wenn ich nicht mindestens einmal pro Woche Pilates mache, spüre ich das in meinem Rücken.“ Sie brauche diese „Verlängerung und Dehnung unbedingt“, fügte sie hinzu.
„Das frustriert meinen Trainer ...“
Am liebsten trainiere sie morgens, erklärte Kardashian, gab aber gleichzeitig zu, dass sie sich bei ihrer Sporteinheit auch leicht ablenken lasse. „Ich bin ein nerviger Trainingsmensch, der während des Trainings ständig auf sein Handy schaut und auf andere reagiert“, seufzte sie. „Das frustriert meinen Trainer bestimmt sehr.“
Und noch ein Trainings-Geheimnis verriet sie: Am liebsten höre sie Songs von Justin Bieber, wenn sie gerade beim Fitness schwitzt. Tanzen oder Hot Yoga sei hingegen nichts für sie.
„Ich habe es einmal probiert und bin dabei eingeschlafen“, lachte Kardashian über ihre Hot-Yoga-Erfahrung. „Es liegt an der Stimmung, du legst dich nieder und schließt deine Augen. Ich kann überall einschlafen, also wenn man mich in eine Schlafposition bringt, werde ich einschlafen.“
