„Davina und ChatGPT haben mir das Leben gerettet“

„War nervlich am Limit“

Nach der Entlassung aus dem Spital ging es für sie jetzt erst einmal ab nach Hause. In ihrem Posting zeigte sie sich unter anderem im Privatjet mit ihrer Tochter Davina. Dies sei nun auch der Moment, um „Danke zu sagen“, fuhr Geiss fort. „Eine Operation am Kopf ist immer kritisch, und selbst ich, die sonst alles positiv sieht, war nervlich am Limit. Umso dankbarer bin ich, dass alles so gut geklappt hat.“