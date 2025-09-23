Schock nach Sturz: Carmen Geiss benötigt Gehirn-OP

„Ungebremst auf meine rechte Seite geknallt“

Zehn Zentimeter lang und elf Millimeter breit sei das Hämatom, fuhr Geiss fort. Wie es dazu kam? „Vor einigen Tagen habe ich in der Schnelligkeit eine Treppenstufe übersehen. Da ich beide Hände voll bepackt hatte, bin ich ungebremst auf meine rechte Seite geknallt“, schilderte die Millionärs-Gattin.