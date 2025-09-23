Schock nach Sturz: Carmen Geiss benötigt Gehirn-OP

Fans und Familie in Sorge um Carmen Geiss: Die Unternehmerin meldete sich Anfang der Woche bei ihren Instagram-Anhängern, um ihnen „etwas sehr Persönliches“ mitzuteilen. Wie die 60-Jährige erklärte, muss sie sich nach einem Sturz einer Operation am Gehirn unterziehen.
Für die Reality-Ikone haben die letzten Tage eine dramatische Wendung genommen. Zu einem Foto, das Carmen Geiss bereits im Krankenhaus zeigt, erklärte sie, dass sie sich „ein Hämatom zugezogen“ habe, „das jetzt operativ entfernt werden muss“.
„Ungebremst auf meine rechte Seite geknallt“
Zehn Zentimeter lang und elf Millimeter breit sei das Hämatom, fuhr Geiss fort. Wie es dazu kam? „Vor einigen Tagen habe ich in der Schnelligkeit eine Treppenstufe übersehen. Da ich beide Hände voll bepackt hatte, bin ich ungebremst auf meine rechte Seite geknallt“, schilderte die Millionärs-Gattin.
Offen ließ sie jedoch, wo es zu dem folgenschweren Unfall gekommen ist.
Sehen Sie hier das Posting von Carmen Geiss:
Geiss mit Seitenhieb auf Hater
Auf ihre typisch humorvolle Art reagierte Carmen Geiss außerdem auf die hämischen Kommentare der letzten Zeit: „Viele Hater haben ja immer gesagt, ich soll mir lieber das Gehirn statt das Gesicht operieren lassen. Vielen Dank, diese Empfehlung nehme ich jetzt an …“, stichelte sie.
Und fuhr fort: „Aber im Ernst: Ich bin eine Kämpferin und mit der Liebe meiner Familie, meiner Freunde und meiner wahren Fans stehe ich das durch. Danke, dass ihr an meiner Seite seid.“
Gute Wünsche von Fans
Die Fans reagierten auf diese besorgniserregenden Neuigkeiten mit viel Zuspruch und guten Wünschen. „Du schaffst das!“, oder „Ganz viel Liebe und Kraft, liebe Carmen“, hieß es in der Kommentarspalte unter anderem.
