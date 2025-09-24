Carmen Geiss legt sich nach Hirn-OP mit Hatern an

Carmen Geiss gibt vom Krankenhausbett aus Entwarnung. „Alles ist gut verlaufen!“, schrieb die 60-Jährige bei Instagram und dankte ihren Ärzten, ihrer Familie und ihren Fans. Gleichzeitig konnte sie sich einen kleinen Seitenhieb für ihre Hater nicht verkneifen.
Immer wieder muss sich Carmen Geiss böse Kommentare von vermeintlichen Fans gefallen lassen. Nach ihrer Gehirn-OP schlug sie jetzt mit einem frechen Kommentar zurück.
„Für meine Hater ...“
Zu einem Foto von sich mit Pflaster am Haaransatz, das sie in ihren Instagram-Storys veröffentlichte, schrieb Geiss: „Für meine Hater gibt es auch good news: Die Ärzte haben mir ein kleines Upgrade ins Gehirn eingespielt – angeblich laufe ich jetzt endlich mal normal.“
Nach einem Tränen lachenden Smiley ergänzte sie: „Na, wir werden sehen ...“.
Am Montag hatte sie auf der Plattform berichtet, sie habe sich bei einem Sturz ein Hämatom zugezogen, das nun „operativ behandelt werden“ müsse. „Bei mir wurde ein 10 cm langes und 11 mm breites Hämatom am Gehirn festgestellt“, hatte sie da geschrieben.
Auch viele gute Wünsche
Auch da scherzte sie bereits über den Hass im Netz, erklärte mit einem Augenzwinkern: „Viele Hater haben ja immer gesagt, ich soll mir lieber das Gehirn statt das Gesicht operieren lassen. Vielen Dank, diese Empfehlung nehme ich jetzt an ...“
Unter anderem ihre Tochter Shania wünschte auf Instagram gute Genesung. Carmen Geiss und ihr Mann Robert geben seit 2011 mit ihrer Fernsehshow „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ Einblicke in ihr Jetset-Leben.
