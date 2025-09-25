Vorteilswelt
Auto überschlagen

Lenker (36) bei schwerem Unfall tödlich verletzt

Oberösterreich
25.09.2025 06:40
Das Auto kam am Dach zu liegen.
Das Auto kam am Dach zu liegen.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Tragischer Unfall gegen 1 Uhr früh in Fraham (Oberösterreich). Ein Autolenker aus Eferding war von der Straße abgekommen. Er wurde über zwei Böschungen und einen Gartenzaun zurück auf die Straße geschleudert. Der Mann konnte zwar schnell aus dem Wrack befreit werden, verstarb aber an der Unfallstelle.

0 Kommentare

Noch ist unklar, warum der Mann aus Eferding kurz vor 1 Uhr die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren hatte. Der Autolenker war auf der B129 im Gemeindegebiet von Fraham unterwegs, als er links von der Fahrbahn abkam.

Auto kam am Dach zum Liegen
Er fuhr in der Folge über die Straßenböschung, über eine weitere Böschung
und kollidierte dort mit dem Zaun eines Grundstückes. Das Fahrzeug überschlug sich dann, kam zurück auf die Fahrbahn, wo es schwer beschädigt am Dach liegend zum Stillstand kam.

Opfer war Feuerwehrmann
Der Mann konnte zwar rasch aus dem Wagen befreit werden, trotz
aller Bemühungen der Helfer und des Notarztteams starb er noch am Unfallort. Tragisches Detail: Der Verstorbene war ein örtlicher Feuerwehrmann, was den Einsatz für seine Kameraden besonders belastend machte.

Die betroffene Feuerwehr wurde dann rasch vom Unfall abgezogen und die Einsatzkräfte wurden vom Kriseninterventionsteam betreut.

Oberösterreich

