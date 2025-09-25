Vorteilswelt
Kreuzbandriss

Hiobsbotschaft! Langer Ausfall für Blau-Weiß Linz

Bundesliga
25.09.2025 16:09
Anderson
Anderson(Bild: GEPA)

Anderson von Fußball-Bundesligist Blau-Weiß Linz hat sich im Training einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. 

0 Kommentare

Das teilten die Oberösterreicher am Donnerstag mit. Der 27-jährige Flügelspieler wird am Montag operiert und fällt damit „für längere Zeit“ aus.

Der Brasilianer gehörte bis zuletzt zur Stammformation von Trainer Mitja Mörec.

