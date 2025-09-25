Voest baut Industrie-Testanlage für grünen Stahl

Test läuft bis 2030

Primetals-CTO Fleischanderl vergleicht die neue Methode gar mit dem vor 75 Jahren entwickelten Linz-Donawitz-Verfahren, das bis heute die weltweite Stahlproduktion dominiert. Bis dahin ist es aber freilich noch weit. Das Testprojekt läuft bis 2030, erst dann wird wohl entschieden, ob mit der neuen Methode eine industrielle Massenproduktion wirtschaftlich möglich ist. Eine Herausforderung wird auch die Beschaffung von ausreichend Wasserstoff. Denn eine „echte“ Industrieanlage wäre dann in etwa 20-mal größer als der Testbetrieb.