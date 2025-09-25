Der Landtag startet heute in einen heißen Herbst

Sportstrategie ein „Top-Secret-Unterfangen“?

Ebenfalls umfassend soll das vom zuständigen Landesrat Markus Achleitner (ÖVP) für Ende des Jahres geplante Projekt „Sportstrategie OÖ 2032+“ sein – allerdings scheint es laut Reinhard Ammer von den Grünen ein „Top-Secret-Unterfangen“ zu sein. Über Inhalte, Erarbeitungsprozesse, bisherige Erkenntnisse, den weiteren Zeitplan und ob auch Klimawandel und sinkende Schneesicherheit berücksichtigt werden, wisse man so gut wie nichts. Per mündlicher Anfrage möchte Ammer heute Antworten von Achleitner.