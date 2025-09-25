Kamerad starb bei Unfall: „Können es nicht fassen“

Noch an Unfallstelle verstorben

Alle Bemühungen der Helfer und des Notarztteams waren vergeblich, Manfred H. verstarb noch an der Unfallstelle. Bei der Eferdinger Feuerwehr sitzt der Schock tief. „Er war Jugendbetreuer bei uns, wir können es nicht fassen“, ist Kommandant Johannes Edtmayr tief getroffen. Aber auch in der Gemeinde Fraham sind der Schock und die Trauer groß. Denn Manfred H. hat dort erst seit Kurzem gearbeitet. „Er hat erst vor einem Monat bei uns am Bauhof zu arbeiten begonnen, war sehr fleißig und immer freundlich“, sagt Bürgermeister Harald Schick. Am Donnerstag wurde die schwarze Fahne in Eferding gehisst.