4,5 Jahre Haft für 50 Kilo „Gras“ ausgefasst

Die Grenzmenge an Cannabis, die für die Strafbemessung ausschlaggebend ist, hatte ein Ansfeldener (48) um das 311-Fache überschritten. Da gab’s beim Prozess am Linzer Landesgericht nicht viel zu feilschen oder debattieren. Denn der Schmuggler und Dealer hatte zumindest 50 Kilogramm Cannabis aus Italien und Slowenien nach Österreich „importiert“. Pro Kilo soll er mit 100 Euro entlohnt worden sein – macht 5000 Euro.