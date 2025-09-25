Single und Tour: Josh. tanzt sich zurück ins Leben

Man lebt nicht für die Charts

Jetzt scheint die Krise voll und ganz überwunden, wie sein Manager auf „Krone“-Anfrage betont: „Es geht ihm sehr gut. Er ist aber noch regelmäßig in therapeutischer Behandlung – auch und vor allem zur Prävention.“

Große Tour durch drei Länder

Die neue Single unterstreicht den positiven Blick aufs Leben: Josh. tanzt wieder – nicht für Ruhm oder Charts, sondern für sich selbst. Er will Selbstakzeptanz und Mut zur Individualität bestärken. Sein viertes Studioalbum soll dann im Frühjahr 2026 erscheinen. Der Titel? Geheim, aber es werde „viel Josh.“ darin stecken. Heute tritt er beim Arena Open Air in Wien auf. Seine Tour bringt ihn am 23. Oktober in die TipsArena in Linz.