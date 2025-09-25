Vorteilswelt
Single und Tour: Josh. tanzt sich zurück ins Leben

Oberösterreich
25.09.2025 15:00
Johannes Sumpich aka Josh. tourt im Herbst durch Österreich, Deutschland und die Schweiz.
Johannes Sumpich aka Josh. tourt im Herbst durch Österreich, Deutschland und die Schweiz.(Bild: Philipp Hirtenlehner)

Die neue Single des Wiener Singer-Songwriters heißt „Ich tanze meinen Namen“ – eine sehr persönliche Ballade. Nach ausverkauften Konzerten in Wien, bringt ihn seine Tour auch nach Linz. Dann geht es weiter durch Deutschland und die Schweiz. Aber wann kommt das nächste Album?

Er tritt mittlerweile vor Tausenden Fans auf – und bleibt dennoch bodenständig und ein greifbarer Star: Der Wiener Singer-Songwriter Josh. begeisterte heuer im Vorprogramm von Robbie Williams in Klagenfurt.

Dort heizte er dem Publikum auch mit seinem neuen Song „Ich tanze meinen Namen“ ein. Dahinter steht ein sehr persönliches Bekenntnis des Hitfabrikanten von „Cordula Grün“: „Ich schrieb eine Hommage an meine Schulzeit an der Waldorfschule“, sagt er.

Song mit Geschichte
Dort musste er tatsächlich seinen Namen tanzen. Doch nun erzählt Josh. mit dem Song eine romantischere Geschichte: „Jemand geht aus, sieht eine Person und denkt: ,Es wär’ schön, wenn wir uns näherkommen.’ Dann fällt ihm ein: Das Einzige, was er kann und andere nicht, ist, seinen Namen zu tanzen.“

Damit meldet sich Josh., der auch schon beim Linzer „Krone“-Fest begeisterte, nicht nur musikalisch stark zurück – sondern auch emotional. Ein Burnout und eine Depression hatten ihn vor zwei Jahren aus der Spur geworfen – wir berichteten darüber.

Man lebt nicht für die Charts
Jetzt scheint die Krise voll und ganz überwunden, wie sein Manager auf „Krone“-Anfrage betont: „Es geht ihm sehr gut. Er ist aber noch regelmäßig in therapeutischer Behandlung – auch und vor allem zur Prävention.“

Große Tour durch drei Länder
Die neue Single unterstreicht den positiven Blick aufs Leben: Josh. tanzt wieder – nicht für Ruhm oder Charts, sondern für sich selbst. Er will Selbstakzeptanz und Mut zur Individualität bestärken. Sein viertes Studioalbum soll dann im Frühjahr 2026 erscheinen. Der Titel? Geheim, aber es werde „viel Josh.“ darin stecken. Heute tritt er beim Arena Open Air in Wien auf. Seine Tour bringt ihn am 23. Oktober in die TipsArena in Linz.

