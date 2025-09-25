Lendvai: Abend über Wahrheit, Zweifel und Europa

Er kommt ohne Hilfen über die Treppen, wird vom Publikum im ausverkauften Posthofsaal warmherzig mit viel Applaus begrüßt: Paul Lendvai, „Zeitzeuge des Jahrhunderts“ und legendärer Journalist von Weltformat, trat am Mittwoch im Linzer Posthof auf. Der 96-Jährige war in Plauderlaune und hatte sein neues Buch im Gepäck.

Heimat – ein Gefühl

Lendvai ist eine prägende Figur des europäischen Journalismus – zwei besonders typische Bezeichnungen, die er selbst gerne anführt, lauten: „Österreicher mit ungarischem Akzent“: Er floh 1957 von Budapest nach Österreich. Seither lebt er als „vorbestrafter Trotzkist“ in Wien und Bad Aussee. Und er ist „Europäer, Jude, Ungar und Österreicher“. Diese Identitäten ziehen sich wie ein roter Faden durch seine Lebensgeschichte.