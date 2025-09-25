Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Feuer in Carport

Bewohner wollten Autos mit Gartenschlauch löschen

Oberösterreich
25.09.2025 09:30
Zwei Pkw wurden ein Raub der Flammen.
Zwei Pkw wurden ein Raub der Flammen.(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Dramatische Szenen in der Nacht auf Donnerstag in Enns (Oberösterreich). In einem Carport eines Mehrparteienhauses war ein Feuer ausgebrochen. Zwei Autos, zwei Motorräder und Fahrräder standen in Flammen. Die Bewohner hatten noch versucht, mit einem Gartenschlauch zu löschen.

0 Kommentare

Es war gegen Mitternacht, als in Enns die Feuerwehren aus Enns, Ennsdorf und Asten alarmiert wurden. Im Carport eines Mehrfamilienhauses war ein Feuer ausgebrochen. Fünf Bewohner der Wohnung flüchteten aus dem Haus, versuchten noch, das Feuer mit einem Gartenschlauch zu löschen, mussten ihre Bemühungen wegen der intensiven Brandentwicklung aber abbrechen.

Flammen breiteten sich aus
Die Flammen griffen dann auf die Gebäudefassade über und drangen bis in das Dachgeschoß des Mehrparteienhauses vor. Die Feuerwehren konnte zumindest die Ausbreitung auf die zweite Haushälfte verhindern. Mehrere Atemschutztrupps waren im Innenangriff am Dachboden im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.

Lesen Sie auch:
Die Halle brannte lichterloh.
Schwierige Löscharbeit
16 Feuerwehren bei Brand auf Bauernhof im Einsatz
19.09.2025
Problem mit Akkus
Brennende Elektroautos stressten die Feuerwehren
22.09.2025

Brandursache unklar
Laut Angaben der Besitzer wurden bei dem Brand zwei Autos, zwei Motorräder und zwei Fahrräder zerstört. Polizei und Rettungskräfte waren ebenfalls vor Ort. Die Brandursache ist bislang ungeklärt und wird von der Polizei ermittelt.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Italien wird derzeit von schweren Unwettern heimgesucht. Am Mittwoch ist die Leiche einer ...
Unwetter dauern an
Leiche von Vermisster in Italien geborgen
Ex-Wirecard-Chef Markus Braun hat ein Interview über seine Pläne nach der Haft gegeben ...
Interview in U-Haft
Ex-Wirecard-Chef Braun „freut“ sich auf Zukunft
Am Flughafen Berlin gibt es nach dem Cyberangriff am Freitagabend weiterhin Verspätungen, ...
Cyberangriff vor Tagen
Check-in am Flughafen Berlin weiter eingeschränkt
Gehen wir zu früh in Pension – oder zu spät?
„Fahren Höllentempo“
Warum das Pensionsalter viel zu schnell steigt
Evelyn Palla wird am 1. Oktober Chefin der Deutschen Bahn.
Gewerkschaft dagegen
Evelyn Palla wird neue Chefin der Deutschen Bahn
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
256.374 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
201.667 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
174.888 mal gelesen
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2024 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1846 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1707 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Mehr Oberösterreich
Feuer in Carport
Bewohner wollten Autos mit Gartenschlauch löschen
Hat sich nicht gelohnt
4,5 Jahre Haft für 50 Kilo „Gras“ ausgefasst
Seltener Gendefekt
Siebenjähriger Jakob hofft auf „gesundes Blut“
Nach Freispruch
Fall Kellermayr: Kein Verfahren in Deutschland
Auto überschlagen
Lenker (36) bei schwerem Unfall tödlich verletzt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf