Bewohner wollten Autos mit Gartenschlauch löschen

Dramatische Szenen in der Nacht auf Donnerstag in Enns (Oberösterreich). In einem Carport eines Mehrparteienhauses war ein Feuer ausgebrochen. Zwei Autos, zwei Motorräder und Fahrräder standen in Flammen. Die Bewohner hatten noch versucht, mit einem Gartenschlauch zu löschen.
Es war gegen Mitternacht, als in Enns die Feuerwehren aus Enns, Ennsdorf und Asten alarmiert wurden. Im Carport eines Mehrfamilienhauses war ein Feuer ausgebrochen. Fünf Bewohner der Wohnung flüchteten aus dem Haus, versuchten noch, das Feuer mit einem Gartenschlauch zu löschen, mussten ihre Bemühungen wegen der intensiven Brandentwicklung aber abbrechen.
Flammen breiteten sich aus
Die Flammen griffen dann auf die Gebäudefassade über und drangen bis in das Dachgeschoß des Mehrparteienhauses vor. Die Feuerwehren konnte zumindest die Ausbreitung auf die zweite Haushälfte verhindern. Mehrere Atemschutztrupps waren im Innenangriff am Dachboden im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.
Brandursache unklar
Laut Angaben der Besitzer wurden bei dem Brand zwei Autos, zwei Motorräder und zwei Fahrräder zerstört. Polizei und Rettungskräfte waren ebenfalls vor Ort. Die Brandursache ist bislang ungeklärt und wird von der Polizei ermittelt.
