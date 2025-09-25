Bewohner wollten Autos mit Gartenschlauch löschen

Flammen breiteten sich aus

Die Flammen griffen dann auf die Gebäudefassade über und drangen bis in das Dachgeschoß des Mehrparteienhauses vor. Die Feuerwehren konnte zumindest die Ausbreitung auf die zweite Haushälfte verhindern. Mehrere Atemschutztrupps waren im Innenangriff am Dachboden im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.