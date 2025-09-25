Viele Ideen: City Point will Besucher verdoppeln

Seit Dezember des Vorjahres hält die Raiffeisenbank Steyr 100 Prozent der Anteile am City Point. Vorstandschef Andreas Schmidbauer hat sich nun zum Ziel gesetzt, aus dem Einkaufszentrum „einen pulsierenden Motor für die gesamte Steyrer Innenstadt zu machen“. Dazu holte er sich namhafte Planer, Architekten und Berater für Immobilienentwicklungen an Bord, die allesamt noch nicht genau sagen können, wie das Ziel erreicht werden soll: „Noch sind wir am Beginn einer Reise mit halbwegs leeren Koffern, wir sind noch mitten im Prozess“, meinte Samira Chadli von der Wiener Quartiersentwicklung SC Concepts bei einem Pressetermin.