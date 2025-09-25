Viele Ideen: City Point will Besucher verdoppeln

Nach der 100-prozentigen Übernahme des Steyrer Einkaufszentrums plant die Raiffeisenbank den Umbau in einen „Community Hub“. Was das genau ist und wohin die „Reise“ gehen soll, ist noch nicht ganz klar. Es soll jedenfalls ein Begegnungsort für alle Steyrer werden. Vieles ist aber noch in Planung.
Seit Dezember des Vorjahres hält die Raiffeisenbank Steyr 100 Prozent der Anteile am City Point. Vorstandschef Andreas Schmidbauer hat sich nun zum Ziel gesetzt, aus dem Einkaufszentrum „einen pulsierenden Motor für die gesamte Steyrer Innenstadt zu machen“. Dazu holte er sich namhafte Planer, Architekten und Berater für Immobilienentwicklungen an Bord, die allesamt noch nicht genau sagen können, wie das Ziel erreicht werden soll: „Noch sind wir am Beginn einer Reise mit halbwegs leeren Koffern, wir sind noch mitten im Prozess“, meinte Samira Chadli von der Wiener Quartiersentwicklung SC Concepts bei einem Pressetermin.
Wir wollen ein modernes Zentrum der Begegnung und des Austausches für die gesamte Steyrer Stadtgesellschaft schaffen. Der Transformationsprozess ist noch lange nicht abgeschlossen.
Andreas Schmidbauer, Raiffeisenbank
Schmidbauer ergänzt: „Wir wollen ein modernes Zentrum der Begegnung und des Austausches für die gesamte Steyrer Stadtgesellschaft schaffen und der Transformationsprozess ist noch lange nicht abgeschlossen.“ Die Ausgangslage ist jedenfalls vielversprechend.
1,2 Millionen Besucher im Vorjahr
Im vergangenen Jahr besuchten 1,2 Millionen Menschen das Einkaufszentrum. Bis Dezember zieht noch eine Bäckerei ein. Das bereits eingemietete asiatische Restaurant ergänzt das Angebot mit Fast-Food-Abteilung zu günstigeren Preisen. „Dann haben wir die Vollauslastung mit 23 Mietern erreicht. Ziel ist eine Verdoppelung der Besucher in den kommenden ein bis zwei Jahren“, so Ernestina Rizvanovic, City-Point-Managerin.
