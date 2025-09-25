Siebenjähriger Jakob hofft auf „gesundes Blut“

„Die Ärzte können nicht sagen, wie schnell die Krankheit fortschreitet. Aktuell geht es Jakob noch gut, er geht normal in die Schule. Dazwischen haben wir alle 14 Tage Spitalsaufenthalte, bei denen die Werte geprüft werden. Wir haben es ihm so erklärt, dass man ein neues, gesundes Blut für ihn sucht“, erklärt die Mama.