Abwechslung und bunte Events statt Herbstblues

Der Herbst ist in OÖ bereits voll angekommen und färbt auch auf die Events ab: Alles rund ums heimische Obst erfährt man etwa vom Naturschutzbund in Grein. Gegen den Herbstblues hilft ein Besuch beim Kabarett von Gernot Kulis in Freistadt. Große und kleine Pferdefans dürfen sich in Stadl-Paura auf Bernd Hackl und seine Show freuen. Und Kinder werden beim „Drachenzirkus“ in Traun große Augen machen.