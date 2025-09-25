Vorteilswelt
Abwechslung und bunte Events statt Herbstblues

Oberösterreich
25.09.2025 16:00
Pferdeprofi Bernd Hackl, das Junge Theater Wels oder Malarina bieten großartige Unterhaltung!
Pferdeprofi Bernd Hackl, das Junge Theater Wels oder Malarina bieten großartige Unterhaltung!(Bild: Krone KREATIV/Viola Drechsler, Christopher Glanzl, Junges Theater Wels)

Der Herbst ist in OÖ bereits voll angekommen und färbt auch auf die Events ab: Alles rund ums heimische Obst erfährt man etwa vom Naturschutzbund in Grein. Gegen den Herbstblues hilft ein Besuch beim Kabarett von Gernot Kulis in Freistadt. Große und kleine Pferdefans dürfen sich in Stadl-Paura auf Bernd Hackl und seine Show freuen. Und Kinder werden beim „Drachenzirkus“ in Traun große Augen machen.

Oberösterreich

Mehr Oberösterreich
Deregulierung im Land
„Schlankmacher“-Programm kostet niemanden den Job
Kreuzbandriss
Hiobsbotschaft! Langer Ausfall für Blau-Weiß Linz
Wohin am Wochenende
Abwechslung und bunte Events statt Herbstblues
Chartstürmer
Single und Tour: Josh. tanzt sich zurück ins Leben
„Keine Millionen“
Die Runtastic-Gründer starten ein neues Projekt
