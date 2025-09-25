Mit 1000 PS in die Adrenalin-Hölle

OK-Chef Markus Altenstrasser atmet für den Rennevent am Samstag und Sonntag in Esthofen ob der günstigen Wetterprognosen auf: Bei Regen würden bis zu 80 Prozent weniger Fans kommen. Star der Hetzjagd auf den Berg ist der Italiener Cristian Merli, der mit einem 1000-PS-Monster an den Start geht.
Seit gestern sind MSC-Rottenegg-Boss Markus Altenstrasser und sein Team mit 250 Helfern von Verein, Feuerwehr und Rettung rund um die Uhr im Einsatz, um die Aufbauten für den Berg-Klassiker am Samstag und Sonntag in Esthofen hinzubekommen. „Ich habe jeden Tag gebetet und wurde erhört. Jetzt können wir auch unser Feuerwerk abschießen“, lacht Altenstrasser ob der Wetterprognosen. Regen wäre fatal gewesen: Anstatt 12.000 Motorsportfans wären nur 2000 gekommen – ein Verlust von 40.000 Euro für den Veranstalter. Die Faszination eines der letzten Straßenkurse besteht auch in den spektakulären Schlüsselstellen, die binnen 200 m von den Piloten alles abverlangen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.