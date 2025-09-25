Mit 1000 PS in die Adrenalin-Hölle

Seit gestern sind MSC-Rottenegg-Boss Markus Altenstrasser und sein Team mit 250 Helfern von Verein, Feuerwehr und Rettung rund um die Uhr im Einsatz, um die Aufbauten für den Berg-Klassiker am Samstag und Sonntag in Esthofen hinzubekommen. „Ich habe jeden Tag gebetet und wurde erhört. Jetzt können wir auch unser Feuerwerk abschießen“, lacht Altenstrasser ob der Wetterprognosen. Regen wäre fatal gewesen: Anstatt 12.000 Motorsportfans wären nur 2000 gekommen – ein Verlust von 40.000 Euro für den Veranstalter. Die Faszination eines der letzten Straßenkurse besteht auch in den spektakulären Schlüsselstellen, die binnen 200 m von den Piloten alles abverlangen.