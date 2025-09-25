Die Runtastic-Gründer starten ein neues Projekt

Künstliche Intelligenz als Schlüssel

Nun will das wiedervereinte Runtastic-Team neue Ideen entwickeln, mit Künstlicher Intelligenz (KI) als Schlüssel. Gschwandtner nennt ein Beispiel: „Eine amerikanische App kann, wenn man ein Foto von einem Essen macht, relativ genau die Kalorien berechnen“ – KI-Anwendungen wie diese will auch Foxyfitness verwirklich. Noch steht man aber am Anfang, im Büro in Linz wird per 1. Oktober der erste Mitarbeiter angestellt.