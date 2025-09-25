Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Keine Millionen“

Die Runtastic-Gründer starten ein neues Projekt

Oberösterreich
25.09.2025 14:30
René Giretzlehner, Florian Gschwandtner und Christian Kaar (von links) halten je ein Drittel an ...
René Giretzlehner, Florian Gschwandtner und Christian Kaar (von links) halten je ein Drittel an Foxyfitnesss.(Bild: Foxyfitness)

Florian Gschwandtner und zwei Gründer-Kollegen des erfolgreichen und später millionenschweren Fitness-Startups Runtastic wollen es noch einmal wissen: Das Team will mithilfe Künstlicher Intelligenz neue Apps entwickeln. Wieder soll es um´s Sportliche gehen – trotzdem möchte das Team es diesmal anders angehen.

0 Kommentare

Es gilt bis heute als Vorzeigebeispiel der heimischen Startups: 2009 gründeten vier Studienfreunde Runtastic, eine Fitness-App fürs Handy. Sechs Jahre später verkaufte das Team um 220 Millionen Euro an Adidas. Mittlerweile hat der deutsche Sportartikelriese die Österreich-Standorte von Runtastic zugesperrt.

Drei der vier ehemaligen Runtastic-Gründer machen jetzt jedenfalls wieder gemeinsame Sache – und wieder geht’s ums Sportliche: Florian Gschwandtner hat zwei Drittel seines Fitness-Startups Foxyfitness an René Giretzlehner und Christian Kaar verkauft.

13.000 Euro monatlicher Umsatz
Die Dimension ist diesmal aber eine andere. Das bekannteste Produkt von Foxyfitness ist derzeit eine App, die mittels Handykamera automatisch Liegestütze mitzählt und Nutzer so zu mehr Sportlichkeit animieren soll. Aktuell hat das Startup 7000 zahlende Kunden, einen monatlichen Umsatz von 13.000 Euro und 100.000 App-Downloads verzeichnet.

Künstliche Intelligenz als Schlüssel
Nun will das wiedervereinte Runtastic-Team neue Ideen entwickeln, mit Künstlicher Intelligenz (KI) als Schlüssel. Gschwandtner nennt ein Beispiel: „Eine amerikanische App kann, wenn man ein Foto von einem Essen macht, relativ genau die Kalorien berechnen“ – KI-Anwendungen wie diese will auch Foxyfitness verwirklich. Noch steht man aber am Anfang, im Büro in Linz wird per 1. Oktober der erste Mitarbeiter angestellt.

Lesen Sie auch:
Länger fit und gesund bleiben – gerade in Sachen Früherkennung wird sich dank Künstlicher ...
Gschwandtner verrät
Wie ChatGPT den Runtastic-Mitgründer fitter macht
06.04.2025
Fokus auf eine App
adidas baut bei Runtastic 70 Mitarbeiter ab
16.03.2023
Nach Mega-Deal 2015
Aus ist fix: adidas zieht Runtastic den Stecker
16.09.2024

Das Ziel? „Ein kleines, agiles Team zu bleiben und eine profitable Firma aufzubauen“, sagt Gschwandtner. „Wir haben keine externen Investoren, es ist ein anderer Weg wie bei Runtastic. Da müssen nicht hunderte Millionen dastehen. Sondern wir wollen etwas Gutes bauen.“

Porträt von Philipp Stadler
Philipp Stadler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Trump auf der Pannen-Rolltreppe im UNO-Hauptquartier
Ruf nach Entlassung
Trump zu Pannen-Auftritt: „Dreifache Sabotage“
Italien wird derzeit von schweren Unwettern heimgesucht. Am Mittwoch ist die Leiche einer ...
Unwetter dauern an
Leiche von Vermisster in Italien geborgen
Ex-Wirecard-Chef Markus Braun hat ein Interview über seine Pläne nach der Haft gegeben ...
Interview in U-Haft
Ex-Wirecard-Chef Braun „freut“ sich auf Zukunft
Am Flughafen Berlin gibt es nach dem Cyberangriff am Freitagabend weiterhin Verspätungen, ...
Cyberangriff vor Tagen
Check-in am Flughafen Berlin weiter eingeschränkt
Gehen wir zu früh in Pension – oder zu spät?
„Fahren Höllentempo“
Warum das Pensionsalter viel zu schnell steigt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
268.149 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
204.240 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
175.265 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1846 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1713 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Außenpolitik
Trump watscht Österreich ab: So reagiert Politik
1436 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sind Österreichs Zahlen an ausländischen Gefängnisinsassen ein Dorn im ...
Mehr Oberösterreich
Chartstürmer
Single und Tour: Josh. tanzt sich zurück ins Leben
„Keine Millionen“
Die Runtastic-Gründer starten ein neues Projekt
„Ein Meilenstein“
Voest baut Industrie-Testanlage für grünen Stahl
Posthof Linz
Lendvai: Abend über Wahrheit, Zweifel und Europa
Prozess gestartet
Viele Ideen: City Point will Besucher verdoppeln
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf