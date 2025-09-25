Fall Kellermayr: Kein Verfahren in Deutschland

Es gab Drohungen

„Grundsätzlich erfüllten die gegenständlichen Äußerungen nach Auslegung der Generalstaatsanwaltschaft München den Tatbestand der Bedrohung und enthielten Ankündigungen, die Geschädigte ohne rechtmäßiges Verfahren für längere Zeit einzusperren“, so die Generalstaatsanwaltschaft. Aber unter Berücksichtigung eigener und der Welser Erkenntnisse „musste im Ergebnis jedoch davon ausgegangen werden, dass der Beschuldigte nach seiner – wenn auch irrigen – Vorstellung diese Bedeutung so nicht beabsichtigt hatte. Vielmehr ging er – irrig – davon aus, dass er gerade nicht mit rechtswidrigen Taten drohen würde, sondern dass der Geschädigten Verfahren vor künftigen, dann rechtmäßigen Gerichten bevorstünden“. Dem Beschuldigten konnte damit kein Vorsatz nachgewiesen werden.