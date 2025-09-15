Gewinn der Autokonzerne großteils im Rückwärtsgang

Absatz in China und den USA bricht für VW, Mercedes & Co ein

Insgesamt schrumpfte der Neuwagenabsatz der deutschen Autokonzerne sowohl in China als auch in den USA im ersten Halbjahr um sieben Prozent, während in beiden Märkten die jeweils einheimischen Autokonzerne deutlich zulegen konnten. „Wir erleben eine Renationalisierung der Handelspolitik und mehr Abschottung. Das trifft insbesondere die deutschen Hersteller hart, da sie stark von den USA und China abhängen. Rückgänge dort lassen sich durch ein leichtes Wachstum in Europa keinesfalls kompensieren.“