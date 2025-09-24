Fans sicher: Rihanna hat Mädchen – Name schockt!

Ein Mädchen namens Denzel?

Mit der Namenswahl nehmen’s Rihanna und A$AP Rocky offenbar nicht ganz so ernst – oder doch? In der „GQ“ ließ Rocky diese Woche raus, dass er sein drittes Kind einfach „Denzel“ nennen wolle. Und das ganz egal, ob Junge oder Mädchen: „Denzel, egal was kommt. Das erste weibliche Wesen mit dem Vornamen Denzel“, witzelte er. Klingt verrückt? Vielleicht. Aber mal ehrlich: Neben Brüdern, die schon Riot und RZA heißen, würde auch ein kleines Girl namens Denzel ziemlich gut ins Familienalbum passen.