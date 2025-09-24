Vorteilswelt
Geheime Geburt?

Fans sicher: Rihanna hat Mädchen – Name schockt!

Society International
24.09.2025 09:56
Rihanna soll ihr Baby bekommen haben. Und der Name könnte für Aufregung sorgen!
Rihanna soll ihr Baby bekommen haben. Und der Name könnte für Aufregung sorgen!(Bild: PPS/www.PPS.at)

Rihanna, Queen of Cool und inzwischen auch Queen der Babybäuche, hat 2025 gefühlt mehr Zeit schwanger als auf der Bühne verbracht. Jetzt aber scheint es ernst zu werden: Ihr Bauch wirkte zuletzt „ready to pop“ – und die Fans sind überzeugt, dass das Warten vorbei ist. 

Besonders hartnäckig hält sich das Gerücht, dass die Sängerin und A$AP Rocky ein kleines Mädchen willkommen geheißen haben. Am 13. September wurden sie jedenfalls in einer Geburtsklinik in Los Angeles gesichtet. Und spätestens, seit Rocky jetzt in einem Interview lachend erklärte, man wünsche sich „das erste weibliche Wesen mit dem Vornamen Denzel“, brodelt die Gerüchteküche.

Asap Rocky und die hochschwangere Rihanna Anfang September
Asap Rocky und die hochschwangere Rihanna Anfang September(Bild: PPS/www.PPS.at)

Lauter Geheimnisse
„Ich hoffe, es wird ein Mädchen. Wirklich. Wir beten für ein Mädchen“, sagte Asap Rocky der Modezeitschrift „Elle“ im neuesten Interview, von dem man nicht weiß, wann es geführt wurde. Er habe auch das Gefühl, dass es ein Mädchen werde, sagte der Rapper weiter. Diese Schwangerschaft sei anders als die beiden davor. „Ich hoffe, es wird ein kleines Mädchen, Mann. Ich brauche das!“

 Auf die Frage, ob er sich darauf freue, Ehemann zu werden, fragte er zurück: „Woher weißt du, dass ich nicht schon Ehemann bin?“ Und: „Ich werde es euch auch weiterhin nicht sagen.“ 

Rihanna wirkte bereits im August, als würde es bald soweit sein.
Rihanna wirkte bereits im August, als würde es bald soweit sein.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Große Liebe
Asap Rocky und Rihanna sind seit mehreren Jahren ein Paar – 2021 sprach der Rapper erstmals öffentlich über seine Beziehung mit der Sängerin. „Wenn man es weiß, dann weiß man es einfach. Sie ist die Richtige“, sagte er damals der Zeitschrift „GQ“. Ihr erster gemeinsamer Sohn RZA kam 2022 zur Welt, dessen Brüderchen Riot folgte 2023.

Auch dieses Foto wurde im August 2025 geknipst.
Auch dieses Foto wurde im August 2025 geknipst.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Überraschung bei der Met
Bei der Met Gala im Mai hatten Schwangerschaftsgerüchte um Rihanna für Furore gesorgt. Reporter meinten, einen sichtbaren Babybauch zu erkennen und riefen ihr Schwangerschaftsglückwünsche zu, für die sich Rihanna bedankte.

Ein Mädchen namens Denzel?
Mit der Namenswahl nehmen’s Rihanna und A$AP Rocky offenbar nicht ganz so ernst – oder doch? In der „GQ“ ließ Rocky diese Woche raus, dass er sein drittes Kind einfach „Denzel“ nennen wolle. Und das ganz egal, ob Junge oder Mädchen: „Denzel, egal was kommt. Das erste weibliche Wesen mit dem Vornamen Denzel“, witzelte er. Klingt verrückt? Vielleicht. Aber mal ehrlich: Neben Brüdern, die schon Riot und RZA heißen, würde auch ein kleines Girl namens Denzel ziemlich gut ins Familienalbum passen.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
