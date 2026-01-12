Warum die Kult-„Nanny“ keine eigenen Kinder bekam

So hart war es für sie

„Ich mag es nicht wirklich, wenn mir jemand sagt, was ich kann und was nicht.“ Es sei sehr schwer für sie gewesen, diese bittere Pille zu schlucken. Dem „People“-Bericht zufolge wurde bei Drescher im Alter von 42 Jahren ein Uteruskarzinom diagnostiziert. „Das war mein Schicksal. Ich glaube, diese Operation ist für jede Frau schwer zu verkraften, aber für Frauen wie mich, die nie Kinder bekommen haben, ist sie besonders hart.“