Warum die Kult-„Nanny“ keine eigenen Kinder bekam

US-Schauspielerin Fran Drescher („Die Nanny“) hat laut eigenen Worten wegen einer Krebserkrankung keine Kinder bekommen können. „Ich hatte es zwei Jahre lang, und acht Ärzte haben es falsch diagnostiziert“, sagte die 68-Jährige dem Promi-Magazin „People“.
Ehe sie sich versah, sei ihre Gebärmutter entfernt worden. „Und man sagte mir, dass ich nie Kinder bekommen werde. Zack. Bumm“, erinnert sich Drescher.
So hart war es für sie
„Ich mag es nicht wirklich, wenn mir jemand sagt, was ich kann und was nicht.“ Es sei sehr schwer für sie gewesen, diese bittere Pille zu schlucken. Dem „People“-Bericht zufolge wurde bei Drescher im Alter von 42 Jahren ein Uteruskarzinom diagnostiziert. „Das war mein Schicksal. Ich glaube, diese Operation ist für jede Frau schwer zu verkraften, aber für Frauen wie mich, die nie Kinder bekommen haben, ist sie besonders hart.“
Weltberühmt mit Serienrolle
Die Sitcom „Die Nanny“ machte Drescher weltberühmt. Darin spielte sie von 1993 bis 1999 ein ungewöhnliches Kindermädchen mit riesig auftoupiertem Haar, beißendem Witz und schneidender Stimme. Renee Taylor verkörperte die Mutter der Titelfigur Fran Fine. Weltweit feierte Drescher mit der Serie Erfolge und wurde für mehrere Preise nominiert. Im vergangenen Jahr erhielt sie eine Sternenplakette auf dem „Walk of Fame“ in Hollywood. In dem Film „Marty Supreme“ ist Fran Drescher derzeit an der Seite von Timothée Chalamet zu sehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.