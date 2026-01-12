Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Berührendes Geständnis

Warum die Kult-„Nanny“ keine eigenen Kinder bekam

Society International
12.01.2026 10:20
„Das war mein Schicksal“ – Fran Dreschers Erzählung, warum sie keine Kinder bekommen hat, geht ...
„Das war mein Schicksal“ – Fran Dreschers Erzählung, warum sie keine Kinder bekommen hat, geht ans Herz.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

US-Schauspielerin Fran Drescher („Die Nanny“) hat laut eigenen Worten wegen einer Krebserkrankung keine Kinder bekommen können. „Ich hatte es zwei Jahre lang, und acht Ärzte haben es falsch diagnostiziert“, sagte die 68-Jährige dem Promi-Magazin „People“.

0 Kommentare

Ehe sie sich versah, sei ihre Gebärmutter entfernt worden. „Und man sagte mir, dass ich nie Kinder bekommen werde. Zack. Bumm“, erinnert sich Drescher.

So hart war es für sie
„Ich mag es nicht wirklich, wenn mir jemand sagt, was ich kann und was nicht.“ Es sei sehr schwer für sie gewesen, diese bittere Pille zu schlucken. Dem „People“-Bericht zufolge wurde bei Drescher im Alter von 42 Jahren ein Uteruskarzinom diagnostiziert. „Das war mein Schicksal. Ich glaube, diese Operation ist für jede Frau schwer zu verkraften, aber für Frauen wie mich, die nie Kinder bekommen haben, ist sie besonders hart.“

Fran Drescher bei der Premiere des Films „Marty Supreme“ im Dezember in New York
Fran Drescher bei der Premiere des Films „Marty Supreme“ im Dezember in New York(Bild: AP/Evan Agostini)

Weltberühmt mit Serienrolle
Die Sitcom „Die Nanny“ machte Drescher weltberühmt. Darin spielte sie von 1993 bis 1999 ein ungewöhnliches Kindermädchen mit riesig auftoupiertem Haar, beißendem Witz und schneidender Stimme. Renee Taylor verkörperte die Mutter der Titelfigur Fran Fine. Weltweit feierte Drescher mit der Serie Erfolge und wurde für mehrere Preise nominiert. Im vergangenen Jahr erhielt sie eine Sternenplakette auf dem „Walk of Fame“ in Hollywood. In dem Film „Marty Supreme“ ist Fran Drescher derzeit an der Seite von Timothée Chalamet zu sehen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
145.968 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
140.926 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Ausland
Junge Frau verzweifelt wegen Schnee vor Garage
104.511 mal gelesen
Pflegekraft Celina wollte eigentlich zu ihren Patienten, doch der Schnee machte ihr einen Strich ...
Mehr Society International
Berührendes Geständnis
Warum die Kult-„Nanny“ keine eigenen Kinder bekam
Wahres „Mean Girl“?
Amanda Seyfrieds Verlierer-Grimasse geht viral!
Promi-Tuschelthemen
Trump-Kritik und pikante Beichten bei den Globes
Gewinner des Abends
Chalamet holt sich Golden Globe – und dankt Kylie!
Schlammschlacht
Nicola Peltz löscht ihre Beckham-Schwiegereltern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf