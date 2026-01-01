Feuerwehren in Silvesternacht im Dauereinsatz

Kurz nach Mitternacht musste die Feuerwehr Oberndorf den Brand einer Baumkrone im Stadtteil Ziegelhaiden aus. Das Feuer wurde mithilfe der Drehleiter schnell gelöscht, der betroffene Baumteil wurde mit einer Motorsäge abgeschnitten. Fast zeitgleich rückten die Oberndorfer Floriani zu einem Balkonbrand aus, der von den Bewohnern aber selbst gelöscht wurde.