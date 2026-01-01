Vorteilswelt
Brände im Flachgau

Feuerwehren in Silvesternacht im Dauereinsatz

Salzburg
01.01.2026 17:00
Die Feuerwehr Oberndorf löschte den Brand einer Baumkrone.
Die Feuerwehr Oberndorf löschte den Brand einer Baumkrone.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Stadt Ober)

Zu zahlreichen Bränden mussten die Feuerwehren im Flachgau rund um den Jahreswechsel ausrücken. Gleich zwei beinahe zeitgleiche Einsätze hatte die Feuerwehr Oberndorf. Auch in anderen Flachgauer Gemeinden rückten die Floriani rund um Mitternacht aus ...

0 Kommentare

Kurz nach Mitternacht musste die Feuerwehr Oberndorf den Brand einer Baumkrone im Stadtteil Ziegelhaiden aus. Das Feuer wurde mithilfe der Drehleiter schnell gelöscht, der betroffene Baumteil wurde mit einer Motorsäge abgeschnitten. Fast zeitgleich rückten die Oberndorfer Floriani zu einem Balkonbrand aus, der von den Bewohnern aber selbst gelöscht wurde.

Ebenfalls kurz nach Mitternacht rückte die Feuerwehr Straßwalchen zu einem Containerbrand in der Hainbachsiedlung aus. Das Rote Kreuz versorgte einen Bewohner nach ersten Löschversuchen. In Neumarkt löschte die Feuerwehr den Brand auf der Terrasse eines Mehrparteienhauses, in Köstendorf waren die Floriani beim Brand einer Hecke gefragt.

Salzburg

