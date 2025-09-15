Polizei stoppte Betrunkenen und Raser im Flachgau

Auch im Flachgau kam es zu einem Polizeieinsatz. Beamte der Landesverkehrsabteilung kontrollierten ein Moped und stellten fest, dass es weit schneller fuhr als erlaubt. Auf dem Rollenprüfstand erreichte das Zweirad 81 km/h. Die Polizisten nahmen dem Lenker Kennzeichen und Zulassungsschein ab. Das Moped durfte nicht weiterfahren. Auch er wurde angezeigt.