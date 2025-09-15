Polizei stoppte Betrunkenen und Raser im Flachgau

Zwei Anzeigen an einem Tag: In Saalfelden erwischten Polizisten am Sonntag einen 60-Jährigen mit 1,76 Promille. Der Führerschein war sofort weg. Im Flachgau flog ein Mopedlenker auf, der mit 81 km/h unterwegs war. Kennzeichen und Zulassungsschein wurden ihm abgenommen.
Am Sonntagnachmittag meldeten Zeugen einen betrunkenen Pkw-Lenker in Saalfelden. Polizisten griffen ein, stellten einen 60-jährigen Pinzgauer und führten einen Alkotest durch. Ergebnis: 1,76 Promille. Der Führerschein wanderte sofort ein. Der Mann wurde angezeigt.
Auch im Flachgau kam es zu einem Polizeieinsatz. Beamte der Landesverkehrsabteilung kontrollierten ein Moped und stellten fest, dass es weit schneller fuhr als erlaubt. Auf dem Rollenprüfstand erreichte das Zweirad 81 km/h. Die Polizisten nahmen dem Lenker Kennzeichen und Zulassungsschein ab. Das Moped durfte nicht weiterfahren. Auch er wurde angezeigt.
