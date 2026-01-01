Duo (18, 19) feuerte mit Pistole in Garten herum

Die Beamten hielten einige Menschen, vor allem Jugendliche, an, die widerrechtlich Feuerwerkskörper verwendeten oder mit sich führten. Ein 18- und ein 19-jähriger Österreicher gaben um 22 Uhr in einem Garten in der Stadt Salzburg mit einer Schreckschusspistole mehrere Schüsse in die Luft ab. Gegen den 19-Jährigen bestand bereits ein behördliches Waffenverbot.