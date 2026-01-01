„Spiele nicht gut Tennis, ich kann besser reden“

Da sind wir gerade dabei, ein neues Buswartehäuschen am Gaisbergspitz zu errichten. Das klingt einfacher, als es tatsächlich ist. Denn es spielen zum Beispiel der Ortsbildschutz und der Naturschutz mit. Es ist also ein relativ umfangreiches Projekt, aber wir sind guter Dinge, dass wir das Buswartehäuschen spätestens im Frühjahr errichten werden können. Auch ein Park&Ride-Parkplatz ist ein Thema für die Zukunft. Viele Gaisberg-Besucher steigen bei anderen Stationen, hinter dem Mirabellplatz ein. Wir haben insgesamt über 800.000 Besucher pro Jahr am Gaisberg. Die Interessen der Gäste müssen koordiniert werden, auch mit den Grundeigentümern. Das sind entweder die Bundesforste oder Private.