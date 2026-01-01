Mann (27) bedrohte Ex-Arbeitgeber mit Messer
Silvester-Tumult
Wilde Szenen in einem Salzburger Nachtlokal! In der Silvesternacht bedrohte dort ein 33-jähriger Afghane seinen früheren Arbeitgeber mit einem Messer – und forderte eine hohe Geldsumme.
Ein Bar-Gast versuchte, den Streit zu schlichten, wurde allerdings ebenfalls bedroht. Daraufhin setzte er Pfefferspray ein und verletzte den 27-Jährigen leicht. Der Afghane wurde festgenommen.
Auch für einen weiteren Afghanen (33) endete die Silvesternacht mit einer Festnahme. Die Beamten griffen den Mann nach einer gefährlichen Nacht auf.
