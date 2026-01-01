Ein harter Winter für die Skitourengeher

Schneemangel zwingt viele Wintersportler auf die heimischen Pisten. Aber selbst dort war es in den vergangenen Wochen schwierig.
Der Traum von einer prächtigen Winterlandschaft samt Abfahrten im Pulverschnee hat es für die Skitourengeher diese Saison noch nicht gegeben. Ganz im Gegenteil: Meist mussten sich die Sportler mit Pistentouren begnügen. Die Pisten in den großen Gebieten werden ja für die Skifahrer künstlich beschneit. Aber selbst in der Skischaukel Flachau, Wagrain und St. Johann – dem Snow Space Salzburg – hat es nur eine geöffnete Route für Skitouren geben. „Unsere Rote 8er in Wagrain war Gott sei Dank schon Anfang Dezember bereit“, berichtet Simon Guggi vom Snow Space. Ob dort viel los war? „Die Zahlen sind aus Mangel an Alternativen rasant in die Höhe geschnellt.“
Wir haben eine eigene Pistenraupe für die Skitourengeher angeschafft und präparieren damit die Aufstiegsspur.
Simon Guggi, Snow Space Salzburg
Man habe im Snow Space eine eigene Pistenraupe für die Tourengeher angeschafft, welche die Aufstiegsspur zweimal am Tag präpariert. Dafür werden aber auch Gebühren eingehoben. In Wagrain kostet der Aufstieg samt Parkplatz 17,50 Euro. Darüber hat es in den vergangenen Jahren in vielen Gebieten immer wieder Diskussionen gegeben. Mittlerweile nehmen es die Sportler aber hin.
Mehr müssen die Tourengeher in Flachauwinkel berappen. Es war auch das erste Skigebiet, das vor vielen Jahren Gebühren eingehoben hat. Satte 25,50 Euro müssen Erwachsene zahlen. Immerhin darf man dort noch gehen. Denn in Obertauern, beliebt für seine Schneesicherheit, war es bisher kostenlos, wurde aber wegen der wenigen Parkplätze mit dieser Saison komplett verboten. Am 29. Dezember mussten die Parkplätze in dem Gebiet schon am frühen Vormittag wegen des Ansturms gesperrt werden – ganz ohne Skitourengeher.
Es gibt aber auch günstigere Alternativen. Etwa in Werfenweng zahlen Sportler für den Aufstieg Richtung Bischling und Abfahrt über die Skipiste 12 Euro – und es wird kontrolliert. Wer nicht zahlt, bekommt eine Strafe. Felix Roittner
