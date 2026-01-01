Ein harter Winter für die Skitourengeher

Der Traum von einer prächtigen Winterlandschaft samt Abfahrten im Pulverschnee hat es für die Skitourengeher diese Saison noch nicht gegeben. Ganz im Gegenteil: Meist mussten sich die Sportler mit Pistentouren begnügen. Die Pisten in den großen Gebieten werden ja für die Skifahrer künstlich beschneit. Aber selbst in der Skischaukel Flachau, Wagrain und St. Johann – dem Snow Space Salzburg – hat es nur eine geöffnete Route für Skitouren geben. „Unsere Rote 8er in Wagrain war Gott sei Dank schon Anfang Dezember bereit“, berichtet Simon Guggi vom Snow Space. Ob dort viel los war? „Die Zahlen sind aus Mangel an Alternativen rasant in die Höhe geschnellt.“