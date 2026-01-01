„Mehr Zusammenhalt und Herz für die Pflege!“

Für Peter Eder, der 2026 die SPÖ übernehmen wird, gibt es ein Stichwort: „Wieder mehr soziale Wärme!“ In Sparzeiten sollten eben auch Luxus-Themen kein Tabu sein. Sein Wunsch für Salzburg: „Wieder mehr Wir in der Politik!“KPÖ Plus für gute Zukunft „auch ohne Zauberei“Ähnlich sieht das Natalie Hangöbl von der KPÖ Plus: „Es braucht keine Zauberer, sondern ehrliche soziale Politik.“ Ansonsten sieht sie ein düsteres Zukunftsszenario: „Die Reichen werden immer reicher, aber für Gesundheit, Pflege, Familien und Kinderbetreuung ist angeblich kein Geld da.“ Sie fordert einen „kompletten Kurs-Wechsel“.