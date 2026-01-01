Wenig Platz für die Opposition

Sehr gut möglich, dass die ÖVP und vielleicht sogar das Land besser dastehen könnten, hätte man nach Nehammers Abgang Karoline Edtstadler Partei und Kanzleramt anvertraut.
In ihrem Amt als Landeshauptfrau hat sich Edtstadler jedenfalls rasch etabliert. Klasse bewies sie mit der Korrektur und dem Eingeständnis einer Fehleinschätzung bei der Pflege.
Edtstadlers Stellvertreterin, die freiheitliche Landesparteivorsitzende Marlene Svazek, deckt derweil mit der Pflege von Jagd und Tradition die Bedürfnisse ihrer Kreise ab. Das nennt man professionelle Arbeit.
Mit ihrer Energie lassen die beiden den politischen Mitbewerbern wenig Platz.
Der künftige Salzburger SPÖ-Chef Peter Eder muss erst in die Rolle des Parteipolitikers hineinwachsen. Der Spagat zwischen seriösem Arbeiterkammerchef und angriffigem Oppositionellen lässt noch artistische Verrenkungen erwarten.
Die Grünen sind mit Martina Berthold an der Spitze eine respektable Kleinpartei, aber ohne Aussicht auf Regierungsbeteiligung. Seit Werner Kogler von der Bildfläche verschwunden ist, mangelt es den Ökos auch an leichter Unterhaltung.
Bleiben noch die Neos. Die sind mit ihrem weltberühmten Deregulierungsstaatssekretär Sepp Schellhorn zur kuriosen Randerscheinung in der politischen Manege geworden.
Und Kay-Michael Dankls zu Beginn schick wirkende Kommunisten müssen langsam erkennen, dass mühselige Tagesarbeit auch durch noch so freche PR-Gags nicht ersetzt werden kann.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.