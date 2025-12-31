Schweinchen-Parade geht weg wie nichts

Beliebte Mitbringsel sind zu Silvester auch glücksbringende Blumengrüße. Allen voran der Klee. Die äußerst seltene vierblättrige Variante – nur ungefähr ein Klee von 5000 – gilt als klassisches Symbol. Jedes Blatt steht dabei für etwas Positives wie Hoffnung oder Liebe. Diese Tradition hält die Gärtnerei Plattner in St. Martin bei Lofer gerne aufrecht. „In erster Linie ist es der Klee, aber auch Frühlingsblüher sind beliebt. Wir sind immer noch am Produzieren und Dekorieren“, so Gärtnerei-Chefin Monika Plattner am Dienstag.