Schweinchen-Parade geht weg wie nichts

Von der Konditorei bis zur Gärtnerei: Die Glücksbringer-Produktion lief wieder auch Hochtouren. Egal ob Schweinchen, Pilze oder Klees – die Symbole für ein gutes 2026 finden reißenden Absatz.
Das wäre der Jahreswechsel ohne Glücksbringer? In Salzburgs Backstuben wurde zuletzt wieder auf Hochdruck Marzipan gerollt und geformt. Zu Schweinchen in allen Variationen, die Zeichen für Wohlstand sind, kommen Klees, Marienkäfer, Fliegenpilze und Kaminkehrer.
Auch Martina Moser von der gleichnamigen Konditorei in Seekirchen sorgt wieder für das große Grunzen: Bunte Schweinchen, Käfer oder Fliegenpilze werden dann auf Kleeblättern platziert. Zu reinem Marzipan kommen Alternativen mit Nougat. Rund 400 Stück gingen heuer aus der Produktion. „Wir machen alles frisch. Das kommt bei den Kunden gut an. Man merkt das Qualitätsbewusstsein“, schätzt sie die Tradition.
Beliebte Mitbringsel sind zu Silvester auch glücksbringende Blumengrüße. Allen voran der Klee. Die äußerst seltene vierblättrige Variante – nur ungefähr ein Klee von 5000 – gilt als klassisches Symbol. Jedes Blatt steht dabei für etwas Positives wie Hoffnung oder Liebe. Diese Tradition hält die Gärtnerei Plattner in St. Martin bei Lofer gerne aufrecht. „In erster Linie ist es der Klee, aber auch Frühlingsblüher sind beliebt. Wir sind immer noch am Produzieren und Dekorieren“, so Gärtnerei-Chefin Monika Plattner am Dienstag.
Die Salzburger geben zu Silvester im Schnitt 159 Euro aus. Den größten Anteil haben dabei kulinarische Spezialitäten, edle Tropfen und auch süße Glücksboten.
