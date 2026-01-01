Salzburger Neujahrsbaby Dzeneta kam fast pünktlich

Das Neujahrsbaby aus Salzburg hatte es heuer besonders eilig. Um 0.01 Uhr kam Dzeneta im Salzburger Landeskrankenhaus auf die Welt. Nach einer längeren Anlaufphase hatte es das kleine Mädchen kurz vor dem Jahreswechsel dann eilig: Eine Minute nach Mitternacht kam Dzeneta auf die Welt.