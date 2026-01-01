Salzburger Neujahrsbaby Dzeneta kam fast pünktlich

Wanderer (49) starb bei Absturz im Pinzgau
Unglück zu Silvester
Das Neujahrsbaby aus Salzburg hatte es heuer besonders eilig. Um 0.01 Uhr kam Dzeneta im Salzburger Landeskrankenhaus auf die Welt. Nach einer längeren Anlaufphase hatte es das kleine Mädchen kurz vor dem Jahreswechsel dann eilig: Eine Minute nach Mitternacht kam Dzeneta auf die Welt.
Mutter Jalila Pajalic und die Tochter sind wohlauf. „Der Papa wollte sich noch das Feuerwerk anschauen gehen, aber dann ging alles ganz plötzlich“, erzählt Mutter Jalila schmunzelnd. Das Mädchen wiegt 2900 Gramm und ist 50 Zentimeter groß.
Sie hat bereits zwei ältere Geschwister, Bruder Daris (6) und Schwester Dalja (2). Die Familie aus Salzburg wohnt mittlerweile in Freilassing (Bayern).
