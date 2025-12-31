Zwischen Party-Eskalation und tierisch viel Glück

Ob wilde Partynacht in der bunten Großstadt Berlin oder gemütlich mit den Vierbeinern im Stall – die „Krone“ kennt die durchaus vielfältigen Silvesterpläne der Promis.
Mit Partys kennt sich Salzburgs Hoffnung für den Eurovision Songcontest (ESC) Nikotin aus. Nicht nur in seinen Musikvideos lässt es der Musiker oft richtig krachen. So zeigte er sich etwa in seinem Hit „1010“ damals noch an der Seite von Baulöwe Richard Lugner in einer Stretchlimo mit zahlreichen Ladys und beim Konsum von nicht legalen Substanzen. Auch zu Silvester wird Nikotin ordentlich Gas geben, reist dafür sogar in die Partyhauptstadt schlechthin: „Ich feiere in Berlin mit Entourage“.
Die ehemalige Salzburger Starmania-Siegerin Anna Buchegger ist diesbezüglich das genaue Gegenteil. Sie nutzt die Jahreswende, um in sich zu gehen und zu reflektieren: „Die Welt dreht sich ganz schön schnell. Am Ende des Jahres wird aus der Schnelllebigkeit plötzlich Nostalgie und Stille. Manchmal ertappe ich mich sogar bei etwas, das selten geworden ist: Langeweile“, erzählt sie.
Ausdrückliche Ruhe wünscht sich Gut-Aiderbichl-Chef Dieter Ehrengruber: „Im Sinne der Tiere wird es bei uns natürlich kein Feuerwerk und keine Knallerei geben.“ Vor der Silvesternacht dreht er eine Runde bei Schwein Walli und hofft auf eine Extraportion Glück im neuen Jahr.
Schlagerstar Nik P. und Gattin Karin begehen den Jahresauftakt ebenfalls entspannt, von zuhause aus. Auch hinsichtlich Vorsätze sieht Nik P. 2026 entspannt: „Ich lasse die Dinge auf mich zukommen und mache das Beste daraus.“
Den Silvestertag durchgetaktet haben Dancing Star Florian Gschaider und seine Familie: „Wir gehen gerne vormittags Skifahren und genießen am Abend Fondue mit Familie und Freunden.“
