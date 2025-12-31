Zwischen Party-Eskalation und tierisch viel Glück

Mit Partys kennt sich Salzburgs Hoffnung für den Eurovision Songcontest (ESC) Nikotin aus. Nicht nur in seinen Musikvideos lässt es der Musiker oft richtig krachen. So zeigte er sich etwa in seinem Hit „1010“ damals noch an der Seite von Baulöwe Richard Lugner in einer Stretchlimo mit zahlreichen Ladys und beim Konsum von nicht legalen Substanzen. Auch zu Silvester wird Nikotin ordentlich Gas geben, reist dafür sogar in die Partyhauptstadt schlechthin: „Ich feiere in Berlin mit Entourage“.