Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Promis zu Silvester:

Zwischen Party-Eskalation und tierisch viel Glück

Land & Leute
31.12.2025 17:00
Nik P. und seine Karin feiern heuer gemütlich zuhause. Neujahrsvorsätze hat er keine.
Nik P. und seine Karin feiern heuer gemütlich zuhause. Neujahrsvorsätze hat er keine.(Bild: zVg)

Ob wilde Partynacht in der bunten Großstadt Berlin oder gemütlich mit den Vierbeinern im Stall – die „Krone“ kennt die durchaus vielfältigen Silvesterpläne der Promis.

0 Kommentare

Mit Partys kennt sich Salzburgs Hoffnung für den Eurovision Songcontest (ESC) Nikotin aus. Nicht nur in seinen Musikvideos lässt es der Musiker oft richtig krachen. So zeigte er sich etwa in seinem Hit „1010“ damals noch an der Seite von Baulöwe Richard Lugner in einer Stretchlimo mit zahlreichen Ladys und beim Konsum von nicht legalen Substanzen. Auch zu Silvester wird Nikotin ordentlich Gas geben, reist dafür sogar in die Partyhauptstadt schlechthin: „Ich feiere in Berlin mit Entourage“.

Lesen Sie auch:
Sänger Nikotin will mit persönlichem Lied Vorentscheid des Eurovision Songcontest (ESC) gewinnen ...
Sänger Nikotin
Nach Schicksalsschlag jetzt das Comeback beim ESC
15.12.2025
Salzburgs Hoffnung für den Eurovision Songcontest, Sänger Nikotin, feiert in Berlin – nicht ...
Salzburgs Hoffnung für den Eurovision Songcontest, Sänger Nikotin, feiert in Berlin – nicht alleine, sondern mit „Entourage“.(Bild: Christian Maislinger)

Die ehemalige Salzburger Starmania-Siegerin Anna Buchegger ist diesbezüglich das genaue Gegenteil. Sie nutzt die Jahreswende, um in sich zu gehen und zu reflektieren: „Die Welt dreht sich ganz schön schnell. Am Ende des Jahres wird aus der Schnelllebigkeit plötzlich Nostalgie und Stille. Manchmal ertappe ich mich sogar bei etwas, das selten geworden ist: Langeweile“, erzählt sie.

Gut-Aiderbichl-Chef Dieter Ehrengruber schaut kurz vor dem Silvesterabend noch kurz bei seinen ...
Gut-Aiderbichl-Chef Dieter Ehrengruber schaut kurz vor dem Silvesterabend noch kurz bei seinen Tieren vorbei – hier bei Schwein Walli.(Bild: zVg)

Ausdrückliche Ruhe wünscht sich Gut-Aiderbichl-Chef Dieter Ehrengruber: „Im Sinne der Tiere wird es bei uns natürlich kein Feuerwerk und keine Knallerei geben.“ Vor der Silvesternacht dreht er eine Runde bei Schwein Walli und hofft auf eine Extraportion Glück im neuen Jahr.

Florian Gschaider mit Gattin Andrea und den beiden Söhnen Simon und Felix beim Skifahren.
Florian Gschaider mit Gattin Andrea und den beiden Söhnen Simon und Felix beim Skifahren.(Bild: zVg)

Schlagerstar Nik P. und Gattin Karin begehen den Jahresauftakt ebenfalls entspannt, von zuhause aus. Auch hinsichtlich Vorsätze sieht Nik P. 2026 entspannt: „Ich lasse die Dinge auf mich zukommen und mache das Beste daraus.“

Den Silvestertag durchgetaktet haben Dancing Star Florian Gschaider und seine Familie: „Wir gehen gerne vormittags Skifahren und genießen am Abend Fondue mit Familie und Freunden.“

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
„Eine runde Sache“
Wiens Weg zur Stadt ohne Verschwendung
Ungefähr 200 besorgte Kundinnen und Kunden versammelten sich am Dienstag nach einem Einbruch vor ...
Unmut in Gelsenkirchen
Tumult nach spektakulärem Einbruch in Bankfiliale
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
346.360 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
157.565 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Tirol
Auto krachte in Lkw: Unfall forderte zwei Tote
107.768 mal gelesen
Für die jungen Pkw-Insassen kam jede Hilfe zu spät.
Newsletter
Mehr Land & Leute
Promis zu Silvester:
Zwischen Party-Eskalation und tierisch viel Glück
Glücksbringer gefragt
Schweinchen-Parade geht weg wie nichts
Rauhnacht-Böller
Die Schützen vertreiben die bösen Geister im Land
„Es ist ein Horror“
Tierschützer warnen vor Raketen und Böllern
Hier muss man fit sein
10 Kilometer Fußweg fürs passende Festspiel-Kostüm
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf