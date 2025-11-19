Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Regionalliga-Hammer

Routinier verlässt Treibach: „Für meine Familie“

Kärnten
19.11.2025 22:00
Mike Novak hört in Treibach auf.
Mike Novak hört in Treibach auf.(Bild: Hermann Sobe)

Das war's! Fußball-Regionalligist Treibach verliert für die Rückserie eine Säule. Am Dienstagabend wurde nach einer Sitzung der Abschied des früheren Bundesliga-Profis beschlossen.

0 Kommentare

Dass es zwischen Mike Novak und Treibach-Trainer Charly Schweighofer schon länger nicht mehr gepasst hat, war spätestens beim verweigerten Handshake im Regionalliga-Heimspiel gegen Lafnitz (1:3) für jedermann sichtbar. Nun gehen Spieler und Klub getrennte Wege. Das wurde bei einem Treffen mit dem Vorstand am Dienstagabend so verabredet.

Mike Novak und seine Familie.
Mike Novak und seine Familie.(Bild: ZvG/Novak)

Novak ist selbstkritisch
„Diese Entscheidung habe ich für mich getroffen. Ich habe nicht die positive Wirkung auf die Mannschaft gehabt, ich habe die Mannschaft nicht auf das Level gehoben, wie es ich es wollte“, sagt der 34-jährige Allrounder selbstkritisch. „Das gepaart mit dem Wunsch, mehr Zeit für die Familie zu haben, hat den Ausschlag für meine Entscheidung gegeben. Es war schwer, immer so spät nach Hause zu kommen. Meine Kinder sind drei und fünf Jahre alt.“

Lesen Sie auch:
Krone Plus Logo
Testpilot war an Bord
Transfersperre! FIFA greift bei der Austria durch
18.11.2025
Fünftes ÖFB-Cup-Ticket
Abstiegsregelung der Regionalliga in der Kritik
21.05.2025
Krone Plus Logo
Vor dem Saisonstart
So ticken Kärntens Trainer in der Regionalliga
30.07.2025

Klatsche als letzter Auftritt
Novak (194 Bundesligaspiele für Mattersburg und den WAC) betont auch: „Der Verein wollte mich nicht gehen lassen. Es hat niemand gesagt: Wir wollen dich weg haben. Es war richtig viel Wertschätzung da. Ich kann jedem in die Augen schauen – man ist mir nicht im Weg gestanden.“ Sein letztes Spiel für die Althofener war jedoch ein bitteres Ergebnis: 0:6 bei den LASK Amateuren.

Zukunft ist offen
Ist wirklich so Schluss? Oder wie geht es für den früheren WAC-Haudegen nun weiter? „Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, was die Zukunft bringt. Von Aufhören über in der Nähe von meinem Wohnort Wolfsberg weiterspielen oder einen anderen Job im Fußball machen, ist alles möglich“, so Novak. 

Porträt von Markus Krücken
Markus Krücken
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
223.337 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
214.110 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
173.840 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
768 mal kommentiert
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Kärnten
Regionalliga-Hammer
Routinier verlässt Treibach: „Für meine Familie“
Krone Plus Logo
Heim-Skiweltcup wartet
Ex-Vizeweltmeister muss seine Handbremse lösen
Krone Plus Logo
Sieben Angeklagte
Schwindel auf der Waage: Prozess um Mülltransporte
Neue Zentrale
„Wienerroithers Backstube ist ein Gesamtkunstwerk“
Gefördertes Projekt
16 neue Wohnungen an glückliche Mieter übergeben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf