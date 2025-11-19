Routinier verlässt Treibach: „Für meine Familie“

Novak ist selbstkritisch

„Diese Entscheidung habe ich für mich getroffen. Ich habe nicht die positive Wirkung auf die Mannschaft gehabt, ich habe die Mannschaft nicht auf das Level gehoben, wie es ich es wollte“, sagt der 34-jährige Allrounder selbstkritisch. „Das gepaart mit dem Wunsch, mehr Zeit für die Familie zu haben, hat den Ausschlag für meine Entscheidung gegeben. Es war schwer, immer so spät nach Hause zu kommen. Meine Kinder sind drei und fünf Jahre alt.“