Kelag startet neuen Lehrberuf Fernwärmetechnik

Die Arbeitswelt verändert sich – und mit ihr die Berufsbilder. Technologische Fortschritte und wirtschaftliche Entwicklungen schaffen neue Anforderungen und Chancen. Der neue Lehrberuf Fernwärmetechnik ist ein Beispiel dafür, wie junge Menschen gezielt auf die beruflichen Anforderungen in der Energiezukunft vorbereitet werden.