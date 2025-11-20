Leclerc und Hamilton reagieren auf Elkann-Kritik

„Auf einer Linie“

Harte Worte, die Leclerc nicht unkommentiert lässt. In Las Vegas meinte der Monegasse nun: „Die Äußerungen wurden im ganzen Team nicht als negativ wahrgenommen.“ Er habe sich in einem persönlichen Gespräch mit Elkann unterhalten und wisse, worauf er hinauswollte. „Ich kenne John als einen sehr ehrgeizigen Menschen. Er will jeden maximal pushen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen“, so Leclerc weiter. „Wir sind da völlig auf einer Linie, und ich werde absolut alles tun, um Ferrari wieder an die Spitze zu bringen. Das habe ich schon immer gesagt und das habe ich immer versucht. Ich werde versuchen, es noch besser zu machen. Denn man kann immer mehr tun. Darum ging es: besser zu werden.“