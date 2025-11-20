Helikopter im Einsatz
Dutzende Verletzte bei Zugkollision in Tschechien
In Tschechien sind am Donnerstagmorgen beim Zusammenstoß eines Schnellzuges mit einem Personenzug mehr als 40 Menschen verletzt worden. Davon seien zwei schwer und die übrigen leicht verletzt worden, sagte eine Sprecherin der Rettungskräfte.
Zu dem Unfall kam es laut Angaben der tschechischen Nachrichtenagentur CTK kurz nach 6 Uhr auf einem Streckenabschnitt zwischen den Orten Zliv und Divcice bei České Budějovice (Budweis) im Südwesten des Landes.
Hubschrauber im Einsatz
Die Rettungskräfte waren mit sieben Krankenwagen vor Ort, auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Der betroffene Schnellzug verkehrte auf der Trasse zwischen Budweis und Pilsen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet.
Tschechien hat eines der dichtesten Eisenbahnnetze in Europa, doch die Nachrüstung vieler älterer Strecken mit modernen Zugsicherungssystemen kommt aber nur schleppend voran.
