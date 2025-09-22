Märtha Louise zittert um sterbenskranken Durek

Eine Prinzessin kocht nicht!

Das Paar lebt jedenfalls fernab aller Konventionen! Das zeigt die Doku ganz deutlich. Hier einige Beispiele:

Engel, Geister, Trance – Märtha Louise spricht offen darüber, dass sie seit Jahren mit Wesen aus der Anderswelt kommuniziert. Die Hochzeit? Nicht nach Protokoll, sondern von den Sternen festgelegt. Am 31. August, „wenn Jungfrau und Skorpion mit Venus verschmelzen“.