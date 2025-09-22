Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Doku enthüllt Drama

Märtha Louise zittert um sterbenskranken Durek

Royals
22.09.2025 12:40
Die Netflix-Doku über Prinzessin Märtha Louise und ihren Verlobten Durek Verrett schlägt hohe ...
Die Netflix-Doku über Prinzessin Märtha Louise und ihren Verlobten Durek Verrett schlägt hohe Wellen.(Bild: Royal Press Europe / Action Press / picturedesk.com)

Harte Zeiten für Prinzessin Märtha Louise, die am Montag 54 Jahre alt wurde. Während ihre Netflix-Doku „Rebel Royalty: An Unusual Love Story“ ihre Liebe zum US-Schamanen Durek Verrett (50) feiert, enthüllt sie auch ein großes Drama.

0 Kommentare

Denn Durek ist schwer krank! Der selbsternannte Heiler muss dreimal pro Woche zur Dialyse, wartet verzweifelt auf eine Spenderniere. Ein bitterer Widerspruch: Ausgerechnet er, der einst Amulette gegen Corona verkaufte, kann sich selbst nicht retten. Märtha Louise gesteht: „Ich wollte spenden, aber ich war nicht geeignet. Jetzt bleibt nur beten.“

Hellseherin Märtha Louise und Schamane Durek Verrett in der Doku bei rituellen Gesängen ...
Hellseherin Märtha Louise und Schamane Durek Verrett in der Doku bei rituellen Gesängen ...(Bild: © 2025 Netflix, Inc)

Empörung über Vergleich mit Meghan und Harry
Doch nicht nur die Krankheit sorgt für Schlagzeilen. In der Doku packt Schamane Durek auch über sein erstes Treffen – im Kimono und Cowboyboots! – mit König Harald (88) und Königin Sonja (88) aus. Er habe sich damals nicht willkommen gefühlt, sei nur angestarrt worden  – ein Vorwurf, der wie ein Rassismus-Zitat durch die Presse ging und für Empörung sorgte.

Verrett unterstellte seinem Schwiegervater sogar, Rassismus zunächst nicht ernst genommen zu ...
Verrett unterstellte seinem Schwiegervater sogar, Rassismus zunächst nicht ernst genommen zu haben. Ein Satz, der in Norwegen Empörung auslöste!(Bild: AP/Cornelius Poppe)

Jetzt rudert der Schamane zurück: Auf Instagram schwärmt er von seiner „starken und respektvollen Beziehung“ zu den Royals und erklärt, seine Worte seien falsch verstanden worden. „Ich liebe meinen Schwiegervater“, stellt er klar. Laut Doku soll sich König Harald nach der Ausstrahlung des Oprah-Winfrey-Interviews von Herzogin Meghan und Prinz Harry besorgt bei seinem Schwiegersohn gemeldet haben. Angeblich habe er nachgefragt, ob es ihm auch so ergehe. 

Unklar blieb, ob aus Sorge wegen des Vorwurfs oder um zu verhindern, dass auch Märtha Louise und der Guru plötzlich bei Oprah sitzen. 

Lesen Sie auch:
Im brandneuen Trailer zur Netflix-Doku „Royal Rebels“ hört man Schamane Durek Verrett bei einer ...
Sex-Gestöhne, Rituale
Märtha Louise sorgt mit Netflix-Doku für Skandal
04.09.2025
Mette-Marit sicher:
Märtha Louises Skandal-Doku wird für Wirbel sorgen
16.09.2025

Eine Prinzessin kocht nicht!
Das Paar lebt jedenfalls fernab aller Konventionen! Das zeigt die Doku ganz deutlich. Hier einige Beispiele:

Engel, Geister, Trance – Märtha Louise spricht offen darüber, dass sie seit Jahren mit Wesen aus der Anderswelt kommuniziert. Die Hochzeit? Nicht nach Protokoll, sondern von den Sternen festgelegt. Am 31. August, „wenn Jungfrau und Skorpion mit Venus verschmelzen“.

Märtha Louise und Durek zelebieren in der Doku ihre Liebe, aber auch ihre Dramen und ...
Märtha Louise und Durek zelebieren in der Doku ihre Liebe, aber auch ihre Dramen und unkonventionelle Lebensweise.(Bild: © 2025 Netflix, Inc)

Kochen? Nur mit Box! Anders als Royal-Kollegin Herzogin Meghan, die in ihrer Lifestyle-Serie liebevoll Blüten über ihre Speisen streut, bekennt Märtha Louise: Sie hasst Kochen! Sie hat sogar eine Schürze mit der Stickerei: „Eine Prinzessin kocht nie“. Das Essen kommt aus der Liefer-Kochbox.

„Entschieden, anders zu sein“
Die Prinzessin blickt auch auf frühere Dramen zurück. Vom Selbstmord ihres Ex-Manns Ari Behn, der ihre Töchter ins Herz traf, bis zum ständigen Gefühl, im Königshaus missverstanden zu sein. „Ich habe mich entschieden, anders zu sein“, sagt Märtha Louise – und spricht über ihre Mission, Liebe und Schamanismus in die Welt zu tragen.

Durek ist schwer nierenkrank, braucht Dialyse. Er selbst sagt bitter: „Ich bin ein verwundeter ...
Durek ist schwer nierenkrank, braucht Dialyse. Er selbst sagt bitter: „Ich bin ein verwundeter Heiler – ich kann mich nicht retten.“(Bild: © 2025 Netflix, Inc)

Doch über allem steht die bange Frage: Wie lange hält Dureks Körper noch durch – und wie viel Drama erträgt das norwegische Königshaus?

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
131.284 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
117.991 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Oberösterreich
9,5 Mio. Euro Schulden: Traktorhersteller pleite
106.553 mal gelesen
Hydrac ist Komplettanbieter für die Ausrüstung von landwirtschaftlichen Traktoren (Symbolbild).
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
2230 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1825 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Österreich
Bürger fordern jetzt strengere Waffengesetze!
1263 mal kommentiert
374.000 Waffenbesitzer sind in Österreich laut offiziellen Zahlen registriert.
Mehr Royals
Doku enthüllt Drama
Märtha Louise zittert um sterbenskranken Durek
„Brauche mehr Hilfe!“
Lungen-Drama um Kronprinzessin Mette-Marit
Glamour in Athen
Prinzessin Chrysi verzaubert bei Traumhochzeit
Trennung!
Geheimes Ehe-Drama schockt bei royaler Beerdigung!
Skandal um Fergie
Ferguson & Epstein: Geheime E-Mails aufgetaucht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf