Märtha Louise zittert um sterbenskranken Durek

Harte Zeiten für Prinzessin Märtha Louise, die am Montag 54 Jahre alt wurde. Während ihre Netflix-Doku „Rebel Royalty: An Unusual Love Story“ ihre Liebe zum US-Schamanen Durek Verrett (50) feiert, enthüllt sie auch ein großes Drama.
Denn Durek ist schwer krank! Der selbsternannte Heiler muss dreimal pro Woche zur Dialyse, wartet verzweifelt auf eine Spenderniere. Ein bitterer Widerspruch: Ausgerechnet er, der einst Amulette gegen Corona verkaufte, kann sich selbst nicht retten. Märtha Louise gesteht: „Ich wollte spenden, aber ich war nicht geeignet. Jetzt bleibt nur beten.“
Empörung über Vergleich mit Meghan und Harry
Doch nicht nur die Krankheit sorgt für Schlagzeilen. In der Doku packt Schamane Durek auch über sein erstes Treffen – im Kimono und Cowboyboots! – mit König Harald (88) und Königin Sonja (88) aus. Er habe sich damals nicht willkommen gefühlt, sei nur angestarrt worden – ein Vorwurf, der wie ein Rassismus-Zitat durch die Presse ging und für Empörung sorgte.
Jetzt rudert der Schamane zurück: Auf Instagram schwärmt er von seiner „starken und respektvollen Beziehung“ zu den Royals und erklärt, seine Worte seien falsch verstanden worden. „Ich liebe meinen Schwiegervater“, stellt er klar. Laut Doku soll sich König Harald nach der Ausstrahlung des Oprah-Winfrey-Interviews von Herzogin Meghan und Prinz Harry besorgt bei seinem Schwiegersohn gemeldet haben. Angeblich habe er nachgefragt, ob es ihm auch so ergehe.
Unklar blieb, ob aus Sorge wegen des Vorwurfs oder um zu verhindern, dass auch Märtha Louise und der Guru plötzlich bei Oprah sitzen.
Eine Prinzessin kocht nicht!
Das Paar lebt jedenfalls fernab aller Konventionen! Das zeigt die Doku ganz deutlich. Hier einige Beispiele:
Engel, Geister, Trance – Märtha Louise spricht offen darüber, dass sie seit Jahren mit Wesen aus der Anderswelt kommuniziert. Die Hochzeit? Nicht nach Protokoll, sondern von den Sternen festgelegt. Am 31. August, „wenn Jungfrau und Skorpion mit Venus verschmelzen“.
Kochen? Nur mit Box! Anders als Royal-Kollegin Herzogin Meghan, die in ihrer Lifestyle-Serie liebevoll Blüten über ihre Speisen streut, bekennt Märtha Louise: Sie hasst Kochen! Sie hat sogar eine Schürze mit der Stickerei: „Eine Prinzessin kocht nie“. Das Essen kommt aus der Liefer-Kochbox.
„Entschieden, anders zu sein“
Die Prinzessin blickt auch auf frühere Dramen zurück. Vom Selbstmord ihres Ex-Manns Ari Behn, der ihre Töchter ins Herz traf, bis zum ständigen Gefühl, im Königshaus missverstanden zu sein. „Ich habe mich entschieden, anders zu sein“, sagt Märtha Louise – und spricht über ihre Mission, Liebe und Schamanismus in die Welt zu tragen.
Doch über allem steht die bange Frage: Wie lange hält Dureks Körper noch durch – und wie viel Drama erträgt das norwegische Königshaus?
