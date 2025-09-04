Märtha Louise sorgt mit Netflix-Doku für Skandal

Kalkuliertes Spiel mit dem Feuer?

Das Paar scheint mit der royalen Identität Kasse zu machen, obwohl sie vertraglich dazu verpflichtet sind, Mitglieder des Königshauses nicht für kommerzielle Zwecke zu erwähnen. Mit Regisseuren, die auch hinter der skandalösen Doku „Tiger King“ stecken, ist klar: Hier geht es nicht um eine harmlose Liebesgeschichte, sondern um ein kalkuliertes Spiel mit dem Feuer, das die Zukunft der norwegischen Krone aufs Spiel setzt.