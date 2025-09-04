Märtha Louise sorgt mit Netflix-Doku für Skandal

Das norwegische Königshaus kommt nicht mehr zur Ruhe – und jetzt droht der nächste Mega-Skandal! Prinzessin Märtha Louise hat im August 2025 Schamane Durek Verrett geheiratet – jetzt sorgt die Doku „Rebel Royals: An Unlikely Love Story“ für Zündstoff. Schon der Trailer (oben ansehen) schockt: Sex-Gestöhne, schräge Gesänge und ein Bräutigam, der gesteht, er hätte „auch einen Mann oder ein Alien heiraten können“.
Nach der jüngsten Anklage gegen Kronprinzessin Mette-Marits Sohn Marius Høiby schockt nun auch noch der Trailer zur brisanten Netflix-Doku „Rebel Royals: An Unlikely Love Story“. Für das norwegische Königshaus ein Albtraum – und ein Skandal mit Ansage!
Die ersten Bilder sind natürlich sehr amüsant und bunt, aber auch mehr als explosiv: Man hört den Schamanen bei einer Zeremonie, eine Frau macht Sexgeräusche – und dann der Schockmoment: Prinzessin Märtha Louise selbst greift die Presse und das Königshaus an. „Ich werde königlich sein“, posaunt Durek Verrett und verkündet: „Als ich den König und die Königin traf, haben sie mich nur angestarrt“. Dann enthüllt er, er sei „Halb-Reptil“.
Vorwurf der kommerziellen Vermarktung
Die Netflix-Produktion, die am Dienstag, den 16. September, um 21:00 Uhr norwegischer Zeit weltweit erscheint, verspricht tiefe Einblicke. Sie soll die Liebesgeschichte des unkonventionellen Paares erzählen – von privaten Ritualen bis hin zu öffentlichen Auftritten. Doch die ersten Stimmen sind vernichtend. Experten wie der norwegische Royal-Kommentator Harald Stanghelle nennen die Doku eine rein kommerzielle Angelegenheit, die massiv gegen die Vereinbarung mit dem Königshaus verstößt.
Die royale Expertin Caroline Vagle äußert Mitleid mit dem Königspaar: „Alles, was sie aufgebaut haben, wird vom ernsten Fall Marius und jetzt von dieser Dokumentation überschattet.“ Tatsächlich könnte die Netflix-Serie das Fass zum Überlaufen bringen.
Kalkuliertes Spiel mit dem Feuer?
Das Paar scheint mit der royalen Identität Kasse zu machen, obwohl sie vertraglich dazu verpflichtet sind, Mitglieder des Königshauses nicht für kommerzielle Zwecke zu erwähnen. Mit Regisseuren, die auch hinter der skandalösen Doku „Tiger King“ stecken, ist klar: Hier geht es nicht um eine harmlose Liebesgeschichte, sondern um ein kalkuliertes Spiel mit dem Feuer, das die Zukunft der norwegischen Krone aufs Spiel setzt.
Von einem Skandal zum nächsten taumelnd, scheint die norwegische Monarchie am Abgrund zu stehen. Und jeder neue Schock treibt nicht nur die Schamesröte ins Gesicht von König Harald, sondern gefährdet auch die Zukunft der Thronfolger. Kronprinz Haakon und die junge Prinzessin Ingrid Alexandra müssen das ausbaden, was Prinzessin Märtha Louise und ihr Mann, Schamane Durek Verrett, anrichten.
