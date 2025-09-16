Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mette-Marit sicher:

Märtha Louises Skandal-Doku wird für Wirbel sorgen

Royals
16.09.2025 12:54
Ob sie sich die royale Skandal-Doku ihrer Schwägerin Märtha Louise anschauen wird, weiß ...
Ob sie sich die royale Skandal-Doku ihrer Schwägerin Märtha Louise anschauen wird, weiß Kronprinzessin Mette-Marit noch nicht.(Bild: Viennareport)

Eine neue Netflix-Dokumentation über die norwegische Prinzessin Märtha Louise und ihren heutigen Ehemann, den Schamanen Durek Verrett, wird nach Ansicht von Kronprinzessin Mette-Marit (52) zweifelsohne für Diskussionen am Osloer Hof sorgen.

0 Kommentare

„Ich glaube, das wird sie ganz bestimmt, ja“, sagte die Frau von Kronprinz Haakon und Schwägerin von Märtha Louise am Dienstag in Oslo mit einem Lächeln auf eine entsprechende Frage einer Reporterin.

Da sie die Doku noch nicht gesehen habe, könne sie sich nicht näher dazu äußern, sagte Mette-Marit der Zeitung „Verdens Gang“. Sie habe sich noch nicht entschieden, ob sie den Film schauen werde.

Königshaus: Verstoß gegen Vereinbarung
Ärger dürfte jedoch bereits vorprogrammiert sein: Das Königshaus warf Märtha Louise und Verrett in einer ersten Reaktion vor, mit ihrem Mitwirken an der Dokumentation gegen eine Abmachung mit dem Hof verstoßen zu haben. Das Königshaus hatte vor der Hochzeit erklärt, nicht an der Produktion mitwirken zu wollen.

In der Netflix-Doku „Rebel Royals“ ist unter anderem die Schamanenhochzeit von Märtha Louise und ...
In der Netflix-Doku „Rebel Royals“ ist unter anderem die Schamanenhochzeit von Märtha Louise und Durek Verrett Thema sein.(Bild: © 2025 Netflix, Inc)

Märtha Louise und Verrett hatten zudem bereits 2022 in einer Vereinbarung zugestimmt, den Prinzessinnentitel und die Verbindung zum Königshaus nicht im kommerziellen Zusammenhang zu benutzen.

Jeder habe das Recht, seine Geschichte zu erzählen, teilte eine Sprecherin des Hofes dazu norwegischen Medien mit. Zugleich wünsche sich das Königshaus eine deutlichere Trennung zwischen den Geschäftsaktivitäten des Paares und des Königshauses.

Aufsehenerregende Schamanenhochzeit
Märtha Louise (53) ist das älteste Kind von König Harald und Königin Sonja (beide 88) und die große Schwester von Thronfolger Haakon (52). Die an Spiritualität und Esoterik interessierte Prinzessin und der Schamane Verrett (50) hatten vor einem Jahr am malerischen Geirangerfjord geheiratet.

  Rund um die Hochzeit gab es eine ganze Reihe an Kontroversen, unter anderem wegen der Vergabe von exklusiven Bildrechten für Trauung und Hochzeitsfeier an das britische Promi-Magazin „Hello!“ sowie Filmrechten an Netflix. Norwegische Medien blieben bei der Eheschließung dagegen entgegen aller üblichen Konventionen außen vor.

Lesen Sie auch:
Im brandneuen Trailer zur Netflix-Doku „Royal Rebels“ hört man Schamane Durek Verrett bei einer ...
Sex-Gestöhne, Rituale
Märtha Louise sorgt mit Netflix-Doku für Skandal
04.09.2025

Die Netflix-Dokumentation „Rebel Royals: An Unlikely Love Story“ zeichnet nun den Weg des Paares bis zum Jawort nach und liefert dabei auch exklusive Aufnahmen der Eheschließung. Der exzentrische Kalifornier Verrett erzählt nach Angaben der Nachrichtenagentur NTB unter anderem von seinem verpatzten ersten Treffen mit dem norwegischen Königspaar – seinen heutigen Schwiegereltern – zu dem er in Kimono und Cowboystiefeln erschienen war.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.649 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
120.495 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
113.119 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2793 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2122 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
1672 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Mehr Royals
Mette-Marit sicher:
Märtha Louises Skandal-Doku wird für Wirbel sorgen
Neue Fotos!
So cool zeigt sich Prinzessin Sofía zum Uni-Start!
„Oh, hallo, Harry!“
Meghans heißer Geburtstags-Gruß an ihren Prinzen
„Gewissen ist rein“
Harry: Habe keine „schmutzige Wäsche“ gewaschen
Brisante Inhalte
Neue Epstein-Mails könnten Andrew „zerstören“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf