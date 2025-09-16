Märtha Louises Skandal-Doku wird für Wirbel sorgen

Eine neue Netflix-Dokumentation über die norwegische Prinzessin Märtha Louise und ihren heutigen Ehemann, den Schamanen Durek Verrett, wird nach Ansicht von Kronprinzessin Mette-Marit (52) zweifelsohne für Diskussionen am Osloer Hof sorgen.
„Ich glaube, das wird sie ganz bestimmt, ja“, sagte die Frau von Kronprinz Haakon und Schwägerin von Märtha Louise am Dienstag in Oslo mit einem Lächeln auf eine entsprechende Frage einer Reporterin.
Da sie die Doku noch nicht gesehen habe, könne sie sich nicht näher dazu äußern, sagte Mette-Marit der Zeitung „Verdens Gang“. Sie habe sich noch nicht entschieden, ob sie den Film schauen werde.
Königshaus: Verstoß gegen Vereinbarung
Ärger dürfte jedoch bereits vorprogrammiert sein: Das Königshaus warf Märtha Louise und Verrett in einer ersten Reaktion vor, mit ihrem Mitwirken an der Dokumentation gegen eine Abmachung mit dem Hof verstoßen zu haben. Das Königshaus hatte vor der Hochzeit erklärt, nicht an der Produktion mitwirken zu wollen.
Märtha Louise und Verrett hatten zudem bereits 2022 in einer Vereinbarung zugestimmt, den Prinzessinnentitel und die Verbindung zum Königshaus nicht im kommerziellen Zusammenhang zu benutzen.
Jeder habe das Recht, seine Geschichte zu erzählen, teilte eine Sprecherin des Hofes dazu norwegischen Medien mit. Zugleich wünsche sich das Königshaus eine deutlichere Trennung zwischen den Geschäftsaktivitäten des Paares und des Königshauses.
Aufsehenerregende Schamanenhochzeit
Märtha Louise (53) ist das älteste Kind von König Harald und Königin Sonja (beide 88) und die große Schwester von Thronfolger Haakon (52). Die an Spiritualität und Esoterik interessierte Prinzessin und der Schamane Verrett (50) hatten vor einem Jahr am malerischen Geirangerfjord geheiratet.
Rund um die Hochzeit gab es eine ganze Reihe an Kontroversen, unter anderem wegen der Vergabe von exklusiven Bildrechten für Trauung und Hochzeitsfeier an das britische Promi-Magazin „Hello!“ sowie Filmrechten an Netflix. Norwegische Medien blieben bei der Eheschließung dagegen entgegen aller üblichen Konventionen außen vor.
Die Netflix-Dokumentation „Rebel Royals: An Unlikely Love Story“ zeichnet nun den Weg des Paares bis zum Jawort nach und liefert dabei auch exklusive Aufnahmen der Eheschließung. Der exzentrische Kalifornier Verrett erzählt nach Angaben der Nachrichtenagentur NTB unter anderem von seinem verpatzten ersten Treffen mit dem norwegischen Königspaar – seinen heutigen Schwiegereltern – zu dem er in Kimono und Cowboystiefeln erschienen war.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.