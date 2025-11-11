Sturm: Die Legende aus Judenburg als Namensgeber

Der SK Sturm würdigte eine seiner großen Stürmer-Legenden: Am Mittwoch erhielt der Einser-Rasen im Trainingszentrum Graz-Messendorf den neuen Namen „Ein Platz für Gernot Jurtin“! Neben dem bereits bestehenden Konterfei des gebürtigen Scheiflingers auf der „Wall of fame“ wird eine Erinnerungsstele errichtet, was Christian Jauk ein großes Anliegen ist. Denn der Präsident war ein großer Fan des sympathischen 12-fachen Nationalspielers, der heuer seinen Siebziger gefeiert hätte, aber leider am 5. Dezember 2006 in Altenmarkt (wo er ein Geschäft für Reifen und Autozubehör betrieben hatte) an Krebs verstorben ist.