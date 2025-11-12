Das sind Salzburgs Faschingshochburgen

Faschingsliebe liegt in der Familie

Das Faschings-Gen ist beim neuen Prinzen Familienerbe: Sowohl Mutter als auch Schwiegermutter waren schon Faschingsprinzessinnen in Mauterndorf. Andreas I. geht jetzt auf die Suche nach einer Prinzessin. Wer die Auserwählte sein wird, bleibt noch bis zur nächsten Sitzung des Vereins im Dezember geheim. Zwei Prinzenpaare in Stadt, Tradition in St. GilgenUnd auch die Stadtregierung wird im Fasching Macht abgeben müssen: Seine Tollität Prinz Florian II. von der Roten Stiege und Ihre Lieblichkeit Prinzession Manuela III wurden am Dienstag vorgestellt. An ihrer Seite ist mit Stefan I. und Lina I. erstmals wieder ein Kinder-Prinzenpaar.