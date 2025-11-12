Revolte aus Industrie gegen WKO-Zwangsbeiträge

Für die Kammerspitze wird es unangenehm. Nicht nur von politischen Gegnern oder aus der Volkspartei wird die Kritik lauter, auch viele Unternehmer sind verärgert, wie die Wirtschaftskammer mit ihren Zwangsbeiträgen umgeht. Die Tiroler Adlerrunde, zu der einflussreiche Wirtschaftskapitäne wie Porr-Großaktionär Klaus Ortner gehören, fordert sogar offen den Rücktritt von Mahrer.