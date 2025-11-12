Begrenzung für Arbeitslose erweist sich als Pfusch

Bezieher von AMS-Fachkräftestipendien schauen durch die Finger

Probleme gebe es auch im Bereich der Elementarpädagogik. Für diese Berufsgruppe gibt es ebenfalls ein AMS-Fachkräftestipendium – viele angehende Elementarpädagoginnen, die beispielsweise ein berufsbegleitendes Kolleg absolvieren, haben die Ausbildung in der Annahme begonnen, dass sie neben dem Stipendium geringfügig dazuverdienen können. „Betroffene berichten uns davon, dass sie die Ausbildung deshalb gegebenenfalls abbrechen müssten, wenn die Gesetzesänderung Anfang 2026 tatsächlich in dieser undifferenzierten Form in Kraft tritt“, schildert Svazek.