Im Tennengau

Arbeiter bei Forstarbeiten schwer verletzt

Salzburg
12.11.2025 16:49
Bei einem Forstunfall in Adnet (Tennengau) wurde am Mittwochnachmittag ein Forstarbeiter schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber brachte den Mann ins Unfallkrankenhaus Salzburg.

Der Unfall, zu dem zunächst keine genaueren Informationen vorlagen, erreignete sich im Adneter Ortsteil Wimberg auf Höhe des Kraftwerks Wiestal. Der Rettungshubschrauber Christophorus 6 brachte den schwer Verletzten ins Unfallkrankenhaus Salzburg. Am Einsatz waren neben dem Roten Kreuz auch die Bergrettung, die Feuerwehr und die Polizei beteiligt.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
