Arbeiter bei Forstarbeiten schwer verletzt

Der Unfall, zu dem zunächst keine genaueren Informationen vorlagen, erreignete sich im Adneter Ortsteil Wimberg auf Höhe des Kraftwerks Wiestal. Der Rettungshubschrauber Christophorus 6 brachte den schwer Verletzten ins Unfallkrankenhaus Salzburg. Am Einsatz waren neben dem Roten Kreuz auch die Bergrettung, die Feuerwehr und die Polizei beteiligt.