Von Premieren, Trainer-Tagungen und Leistungstests

Auch in der Länderspielpause tut sich bei Fußball-Vizemeister Salzburg einiges. Einige sind bei ihren Nationalmannschaften, andere schwitzen bei Testungen in Taxham und der Trainer ist in Wien.
Mit einem 1:1 bei Sturm verabschiedete sich Salzburg in die Länderspielpause. Für neun Bullen (Alex Schlager, Kerim Alajbegovic, Sota Kitano, Petar Ratkov, Aleksa Terzic, Jannik Schuster, Tim Trummer, Clement Bischoff und Enrique Aguilar) ging es direkt nach der Partie zu ihren Nationalmannschaften. Christian Zawieschitzky musste seine Teilnahme am U21-Lehrgang verletzungsbedingt absagen. Für ihn wurde Lieferings Nikola Sarcevic – erstmals im U21-Kader – nachnominiert. Eine weitere Premiere feiert Kitano, der beim japanischen A-Team mitwirkt. „Das ist erfreulich“, so Trainer Thomas Letsch.
Auch er ist aktuell nicht in Salzburg, nimmt in Wien an einer Trainer-Tagung mit den Kollegen der anderen Bundesligisten am ÖFB-Campus teil.
„Geht viel um Regeneration“
In Taxham stehen indes Leistungstests an. Danach sollen die Akkus für den letzten Block im Jahr 2025 noch einmal aufgeladen werden, ab Donnerstag ist dann bis Dienstag frei. „Es geht jetzt viel um Regeneration“, sagte Letsch, der auch schon ankündigte, wer nach der Pause wieder voll einsatzfähig sein soll. Neben Mads Bidstrup, der in Graz schon ein Kurz-Comeback gab, dürfte auch Valentin Sulzbacher endlich zurückkehren.
