Von Premieren, Trainer-Tagungen und Leistungstests

„Geht viel um Regeneration“

In Taxham stehen indes Leistungstests an. Danach sollen die Akkus für den letzten Block im Jahr 2025 noch einmal aufgeladen werden, ab Donnerstag ist dann bis Dienstag frei. „Es geht jetzt viel um Regeneration“, sagte Letsch, der auch schon ankündigte, wer nach der Pause wieder voll einsatzfähig sein soll. Neben Mads Bidstrup, der in Graz schon ein Kurz-Comeback gab, dürfte auch Valentin Sulzbacher endlich zurückkehren.