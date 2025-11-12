Polarlichter über Salzburg zu sehen

Ein Himmelsspektakel: In den frühen Morgenstunden am Mittwoch waren wieder Polarlichter in Salzburg zu sehen. Wie es zu den faszinierenden Farben kommt.
Hing im Tal oft noch der Nebel, war oben am Himmel über Salzburg am frühen Morgen einiges los. „Der Sonnensturm erreichte am Dienstag um 23:38 Uhr die Erde. Er löste den bisher stärksten geomagnetischen Sturm im Jahr 2025 und den drittstärksten im aktuellen Sonnenzyklus aus. Die Stärke dieses geomagnetischen Sturms lag auf der fünfteiligen G-Skala bei G4“, sagt Christian Möstl, Leiter des Space Weather Office der GeoSphere Austria.
Polarlichter entstehen, wenn kleine Teile des Sonnenwinds auf die Erdatmosphäre treffen.
Zu tun hat das mit Sonnenstürmen: Wenn es starke Eruptionen auf der Sonne gibt, werden große Mengen energiereicher Protonen und Elektronen ins All geschleudert.
Bis sie auf die Erde kommen, dauert es ein bis drei Tage. Wenn sie dort auf das Magnetfeld der Erde treffen, entstehen die Polarlichter. Zu sehen sind sie allerdings nur sehr selten – die Bedingungen müssen genau stimmen.
Wer die Polarlichter verpasst hat, für den gibt es eine gute Nachricht: Auch in der Nacht auf Donnerstag sind Polarlichter in Österreich möglich, da im Laufe des Mittwochs ein weiterer Sonnensturm bei der Erde eintreffen sollte.
