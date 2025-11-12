Polarlichter über Salzburg zu sehen

Hing im Tal oft noch der Nebel, war oben am Himmel über Salzburg am frühen Morgen einiges los. „Der Sonnensturm erreichte am Dienstag um 23:38 Uhr die Erde. Er löste den bisher stärksten geomagnetischen Sturm im Jahr 2025 und den drittstärksten im aktuellen Sonnenzyklus aus. Die Stärke dieses geomagnetischen Sturms lag auf der fünfteiligen G-Skala bei G4“, sagt Christian Möstl, Leiter des Space Weather Office der GeoSphere Austria.