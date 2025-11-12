ÖFB-Legionär sorgt für Furore: „Es ist überragend“

Nicht nur defensiv, sondern auch offensiv hat der robuste Innenverteidiger einen großen Anteil am Erfolg. In elf Ligapartien erzielte Baidoo bereits zwei Treffer. Zum Vergleich: Damit hat er bereits genauso viele Tore auf dem Konto wie in seiner Profi-Ära in Salzburg – für die Bullen absolvierte er jedoch stolze 71 Pflichtspiele. „Ich bin jetzt meistens ein Zielspieler und die Bälle kommen perfekt. Es liegt nur mehr an mir, ob ich ihn rein mache oder nicht“, gibt’s viel Lob für seine Mitspieler.